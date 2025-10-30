Baltijas balss logotype
Виктор Лапченок не может прожить на одну пенсию 8 2071

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Лапченок не может прожить на одну пенсию
ФОТО: LETA

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что здоровье его не подведёт и он ещё долго сможет давать концерты, поскольку на одну пенсию прожить не может, пишет nra.lv со ссылкой на материал «Легенда не получает даже 350 евро» в издании Kas Jauns.

«Моя пенсия до сих пор составляла 310 евро, и теперь прибавили ещё 28 евро», — не скрывает певец.

«Зато моя жена, которая честно трудилась и заработала стаж, раньше получала 600 евро, а теперь ей прибавили даже больше чем 50 евро», — рассказывает Виктор Лапченок, с улыбкой добавляя, что с такой состоятельной женой ему выгодно продолжать совместную жизнь.

Сценическая легенда, который по-прежнему активно выступает как в различных музыкальных проектах, так и на частных мероприятиях, признаёт, что не может представить, как можно выжить только на пенсию.

«Каждый раз, когда иду покупать еду в какой-нибудь из продуктовых супермаркетов, выхожу оттуда, оставив больше 50 евро. Несколько лет назад на такую сумму можно было набрать полную тележку, еды хватало на неделю, а теперь на то, что я потратил, хватает всего на три дня. Не дай бог, если ещё случатся какие-то непредвиденные расходы — лечение или лекарства. Действительно трудно представить, как выживают неработающие пенсионеры», — вздыхает Виктор Лапченок.

nra.lv

#латвийские знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • lo gos
    lo gos
    30-го октября

    Такой странный деревенский певец никому не нужен, это в советское время ему давали попеть, хлебушком с маслом кормили, развивали народное творчество, сейчас нах. ничего не надо.

    8
    6
  • С
    Сарказм
    lo gos
    30-го октября

    Ну в статье он жаловался не на отсутствие спроса на свои запевки, а выражал пожелание, чтобы хватило здоровья его удовлетворять, но ты как всегда ни ерта не понял. Мне тоже несколько странно, что он еще кому-то нужен, с другой стороны такие пенсики, как прости господи Газманов, Кадышева, Расторгуев, Лещенко и прочие мумифицированные певуны не вылезают из рашнТВ, так почему у нас не попеть Лапченоку для таких же пенсиков?

    1
    1
  • С
    Сарказм
    30-го октября

    Чета ты опять попутал, Лапченок родился в 1947 году, т.е. лучшие годы жизни про...тратил, строя коммунизьм в отдельно взятой стране в "семье братских народов", собирая залы и получая за концерт по тарифной сетке то ли 3 то ли 5 рублей. И для таких "строителей" никаких гигантских пенсий не предусматривалось ни тогда, ни (тем более) сейчас, кто мог, пел и плясал до гроба, кто не мог, либо шел на адиминистративную работу, либо... истории разные бывали. Вайкуле, благодаря таланту и харизме, осталась актуальной и в новое время, когда артисты получали уже совсем другие деньги, и сумела накопить на достойную старость, Лапченок же явно пожиже, звезда местечкового калибра, так что приходится вкалывать на пороге 80-летия.

    4
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    30-го октября

    "Благодаря таланту и харизме" - это бест, это - в аНалы! Особенно оценит это Раймонд Волдемарович, который ей песен давать не хотел, потому как не видел там ни таланта, ни харизмы. И это не Лапченок, это Лаймочка наша, свет твоих очей, ляпнула, что она кормила весь СССР (хотя кормили по факту Паулс и Резник - их песни мог исполнить даже слепоглухонемой дебил, и они все равно стали бы хитами). Не надо сравнивать кислое с длинным, как любят делать все либерасты.

    10
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    30-го октября

    Ну ты ж не исполнил. И стал не звездой, а врущим троллем на заштатном форуме. И из каких помоек ты инфу то черпаешь? Из воспоминаний Лаймы: «Это случилось в филармонии. Мне было 15 лет. В то время я занималась музыкой и пением у маэстро Заходника, а он работал с Раймондом Паулсом — распевал и ставил голоса певцам Раймонда. Учитель меня любил, считал, что я хорошо пою, поэтому и повёл на прослушивание к Паулсу. Помню, как я пела в тёмном филармоническом зале, было, наверное, часов шесть вечера, и вдруг сзади ко мне подошёл человек, похлопал по плечу и сказал: „Малыш, я тебя беру“. Это и был Раймонд Паулс.» Так она стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. И Паулс тааак не хотел с ней работать, что она исполнила более 40 его песен (насколько я понимаю, больше нет ни у кого). Так что прекращай нести бред и очернять человека только на том основании, что тебе, мелкой шавке, дали команду "фас"

    1
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го октября

    Зато председатель "Ригас нами" не помнит размер своей зарплаты - "вроде как 2700 евро". Ты за такую Латвию боролся, артист? Тогда обратись к Вайкуле - она весь СССР кормила, неужто одного Лапченока не прокормит?

    28
    1
  • А
    Антимонетарист
    30-го октября

    Пенсионерам всё надо давать бесплатно! Ну сколько этим приматам надо объяснять?!!!

    11
    6
  • Лк
    Летучий корабль
    Антимонетарист
    30-го октября

    Пенсионеры разные бывают... С разной пенсией.

    9
    1
