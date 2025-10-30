Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что здоровье его не подведёт и он ещё долго сможет давать концерты, поскольку на одну пенсию прожить не может, пишет nra.lv со ссылкой на материал «Легенда не получает даже 350 евро» в издании Kas Jauns.

«Моя пенсия до сих пор составляла 310 евро, и теперь прибавили ещё 28 евро», — не скрывает певец.

«Зато моя жена, которая честно трудилась и заработала стаж, раньше получала 600 евро, а теперь ей прибавили даже больше чем 50 евро», — рассказывает Виктор Лапченок, с улыбкой добавляя, что с такой состоятельной женой ему выгодно продолжать совместную жизнь.

Сценическая легенда, который по-прежнему активно выступает как в различных музыкальных проектах, так и на частных мероприятиях, признаёт, что не может представить, как можно выжить только на пенсию.

«Каждый раз, когда иду покупать еду в какой-нибудь из продуктовых супермаркетов, выхожу оттуда, оставив больше 50 евро. Несколько лет назад на такую сумму можно было набрать полную тележку, еды хватало на неделю, а теперь на то, что я потратил, хватает всего на три дня. Не дай бог, если ещё случатся какие-то непредвиденные расходы — лечение или лекарства. Действительно трудно представить, как выживают неработающие пенсионеры», — вздыхает Виктор Лапченок.

