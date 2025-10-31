Исследование показало, что мозг и сознание человека не сразу «выключаются» при остановке сердца — переживания на грани жизни и смерти реальны и уникальны.

Исследование и участники

Медицинская школа Гроссмана Нью-Йоркского университета изучила мозговую активность у 53 человек из США и Великобритании, которых вернули к жизни после остановки сердца с помощью сердечно-легочной реанимации.

Как мозг реагирует на остановку сердца

Ранее считалось, что мозг умирает через 10 минут без кислорода. Новое исследование показало, что признаки мозговой активности сохраняются примерно час после реанимации.

Опыт пациентов

Почти 40% участников рассказали о воспоминаниях и сознательных мыслях в момент, когда находились на грани жизни и смерти.

Электроэнцефалограмма фиксировала активность гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, связанных с высшими психическими функциями. По словам Сэма Парнии, в предсмертный час сознание человека становится особенно ярким и отчетливым.

Значение результатов

Эти наблюдения показывают: переживания на грани жизни и смерти — не иллюзия. Они дают уникальное понимание работы человеческого сознания в критических ситуациях.

Источник

New York Post