Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На грани жизни: что переживают люди после остановки сердца 0 350

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На грани жизни: что переживают люди после остановки сердца

Исследование показало, что мозг и сознание человека не сразу «выключаются» при остановке сердца — переживания на грани жизни и смерти реальны и уникальны.

Исследование и участники

Медицинская школа Гроссмана Нью-Йоркского университета изучила мозговую активность у 53 человек из США и Великобритании, которых вернули к жизни после остановки сердца с помощью сердечно-легочной реанимации.

Как мозг реагирует на остановку сердца

Ранее считалось, что мозг умирает через 10 минут без кислорода. Новое исследование показало, что признаки мозговой активности сохраняются примерно час после реанимации.

Опыт пациентов

Почти 40% участников рассказали о воспоминаниях и сознательных мыслях в момент, когда находились на грани жизни и смерти.

Электроэнцефалограмма фиксировала активность гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, связанных с высшими психическими функциями. По словам Сэма Парнии, в предсмертный час сознание человека становится особенно ярким и отчетливым.

Значение результатов

Эти наблюдения показывают: переживания на грани жизни и смерти — не иллюзия. Они дают уникальное понимание работы человеческого сознания в критических ситуациях.

Источник

New York Post

Читайте нас также:
#сердце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Lookstudio / Freepik
Изображение к статье: Лень может быть полезной: 4 научно подтверждённых преимущества
Изображение к статье: Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео