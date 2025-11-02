Если кто-то хочет отстраниться и побыть наедине с собой какое-то время, то наверняка в отношениях все идет не так гладко, как хотелось бы.

В данном случае очевидно, что мужчина берет паузу, потому что начал сомневаться, а надо ли продолжать, или же для того, чтобы разобраться в своих чувствах. Но попытки разобраться в своих чувствах предпринимаются только тогда, когда неясно, что именно человек чувствует, а значит, для мужчины сейчас не очевидно, что между ним и партнершей любовь и отношения развиваются.

Вот возможные причины такого решения:

Партнеры стали слишком часто ссориться и ругаться, появилось много несогласий, противоречий и скандалов, мужчина устал от этого и хочет выдохнуть, взглянуть на отношения в спокойном состоянии, чтобы не рубить с плеча.

Он сейчас испытывает сильный стресс из-за всего происходящего, что и не удивительно, отдаляется почти от всех близких.

Партнерша чересчур опекает и заботится, ее стало слишком много, она превратилась в мамочку вместо любимой девушки, и его влечение пошло на спад. В таком случае партнер хочет понять, сможет ли он снова относиться к ней как раньше и хотеть, как в начале отношений.

Любовная лодка разбилась о быт, романтика закончилась, и наступили серые будни, иными словами — прошла влюбленность, гормональная буря угомонилась, и мужчина смотрит на отношения трезвым взглядом, а может быть, даже разочарованным, и понимает, что не хочет продолжать эти отношения, но не готов взять ответственность за расставание и хочет сделать это «помягче», через паузу.

Отношения набрали для него слишком стремительный темп, активизируя в нем так называемую интимофобию — то есть страх эмоциональной близости, это его напугало, и он решил дать заднюю, но это не значит, что отношения на этом закончатся.

Нельзя исключать и вариант появления новой влюбленности, к которой мужчина пока присматривается.

Итак, как на это реагировать и что тебе делать:

Нет никакого смысла не соглашаться, переубеждать или устраивать истерику, если партнер уже принял решение — остается с этим только согласиться. Стоит согласиться, но с условием, что раз он берет паузу, то и партнерша тоже, если ему необходимо подумать об отношениях и разобраться в себе, то и ей тоже. Договоритесь о том, будете ли вы общаться или нет. Секса лучше избегать вообще, да и встреч тоже, а если вы решите общаться, то стоит делать это только онлайн.

Следует спросить, считает ли он себя во время паузы свободным и планирует встречаться с другими девушками. Если да, то и партнерша может делать то же самое.

Эти договоренности очень важны для комфортного эмоционального состояния обоих, для сохранения самоуважения, и даже сохранения отношений.

После того, как партнеры разошлись на время, следует принять для себя, что скорее всего все идет к расставанию.

Если это ощущается очень болезненно, то следует сказать себе – «Это временно, может быть когда-нибудь мы будем вместе, но я не знаю, когда». Можно даже представить, что он уехал в длительную командировку. Это поможет притупить боль, но и не даст надежды, что он скоро вернется, а через какое-то время станет легче принять факт окончательного расставания.

Продолжать жить своей жизнью, наполнить ее смыслом, любимыми занятиями.

По поводу секса с другими мужчинами каждая должна решать сама – если чувствуется необходимость сблизиться с другим мужчиной, то нет места для чувства вины, если же остался внутренний барьер — важно слышать и чувствовать себя.

Милана СОКОЛОВА, психолог-сексолог.