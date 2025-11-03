Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поздний брак: зачем всё чаще женятся после 30 0 271

Lifenews
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Поздний брак: зачем всё чаще женятся после 30

Средний возраст вступления в брак заметно вырос — всё больше людей решаются узаконить отношения после 30 лет. В чём плюсы и минусы этой тенденции?

В современном мире пары всё чаще откладывают свадьбу, сосредотачиваясь на карьере, саморазвитии и финансовой стабильности. Институт семьи не утратил значение, но его место в системе приоритетов изменилось. Женщины и мужчины стремятся к самореализации прежде, чем связывать себя обязательствами.

С другой стороны, постоянная занятость, усталость и страх потерять привычный комфорт мешают строить отношения. Люди боятся бытовых трудностей и потери личного пространства, а потому откладывают брак до тех пор, пока не почувствуют внутреннюю готовность.

Минусы позднего брака

  1. С возрастом труднее встретить подходящего человека — круг знакомств сужается, да и энтузиазма для новых знакомств меньше.
  2. Изменить привычный ритм жизни непросто: чем старше человек, тем сложнее впустить кого-то в своё пространство.
  3. Опыт прошлых отношений может мешать — старые привычки и обиды нередко переносятся в новые связи.

Плюсы позднего брака

  1. К зрелому возрасту у человека, как правило, решены внутренние противоречия и комплексы, а отношения становятся более осознанными.
  2. Поздние браки часто прочнее, ведь партнёры понимают ответственность и не торопятся с решениями.
  3. Люди начинают ценить не внешние атрибуты, а человеческие качества и эмоциональную близость.

В итоге возраст — не определяющий фактор для счастья в браке. Гораздо важнее зрелость, осознанность и готовность быть рядом не из страха одиночества, а по взаимной любви и уважению.

Источник: kleo

Читайте нас также:
#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
5
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Никита и Татьяна идут по жизни вместе все года. Иконка видео
Изображение к статье: Мортиша Адамс из «Венздей»: как изменилась внешность Кэтрин Зета-Джонс после пластики
Изображение к статье: Робби Уильямсу уютно в изобретенном им кресле интроверта Иконка видео
Изображение к статье: Агасси и Граф — легенды и пара на века: теннисист отметил 24 года брака архивным кадром

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!
Изображение к статье: Нацблок поможет Ринкевичу надавить на депутатов Сейма
Политика
2
Изображение к статье: Вместо одного пленарного заседания - шесть! Депутаты могут побить рекорд Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Кашель может быть симптомом рака
Lifenews
Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео