Назван неочевидный фактор потери слуха 0 274

Lifenews
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван неочевидный фактор потери слуха
ФОТО: Unsplash

OHNS: у людей с диабетом второго типа риск потери слуха повышается в четыре раза.

Новое исследование, опубликованное в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery (OHNS), показало: у людей с сахарным диабетом 2 типа риск потери слуха более чем в четыре раза выше, чем у здоровых. Анализ данных 17 исследований, включивших почти восемь тысяч участников, выявил, что нарушения слуха встречаются у 40-70 процентов пациентов с диабетом.

Наибольшие отклонения наблюдаются на высоких частотах, где средние показатели слуха у больных диабетом были хуже контрольной группы на 3,2 децибела. Ученые из Университета Барселоны установили, что риск значительно возрастает при длительном течении болезни — свыше десяти лет, а также при высоких уровнях HbA1c, что указывает на связь между потерей слуха и плохим контролем сахара в крови.

Исследователи предполагают, что хроническая гипергликемия вызывает микрососудистые изменения во внутреннем ухе: утолщение базальной мембраны, ухудшение питания улитки и постепенную атрофию сосудистой полоски. Эти процессы нарушают работу слуховых рецепторов, что приводит к постепенной, но необратимой потере слуха.

Авторы подчеркивают, что ухудшение слуха может быть ранним признаком сосудистых осложнений диабета и предлагают включить проверку слуха в стандартные обследования пациентов. По их мнению, ранняя диагностика поможет не только сохранить слух, но и своевременно выявить другие скрытые последствия заболевания.

Ранее стало известно, что одной из главных причин ожирения и диабета 2 типа может быть накопление стареющих клеток, нарушающих обмен веществ.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
