Кэтрин Зета-Джонс много лет считалась образцовой красавицей, однако и к ней время беспощадно. Между тем есть мнение, что погоня за молодостью довела звезду «Уэнсдей» до катастрофических изменений во внешности.

Кэтрин Зета-Джонс до недавнего времени действительно почти не сталкивалась с критикой из-за внешности. Элегантная красавица, которая становится украшением каждого проекта — вот так чаще всего отзывались о звезде. Но с недавних пор все изменилось.

«Она больше похожа на Джокера из «Бэтмена», чем на страстную кинозвезду», — говорит инсайдер из американской киноиндустрии.

По слухам, у Кэтрин была вынуждена лечь под нож пластического хирурга. «Она была воплощением своей красоты. Теперь, к лучшему или к худшему, ей нужно поддерживать ее, чтобы продолжать получать роли», — отмечает источник. Актриса якобы совершила много визитов к специалистам по пластической хирургии. Манипуляции привели к неожиданному результату.

Доктор Роберт Сетари считает, что ставшая копией Джокера Зета-Джонс сделала либо нехирургическую подтяжку, либо мини-подтяжку лица. На это намекает подтянутость средней и нижней части лица. В качестве еще одного доказательства своей теории доктор Сетари называет и гладкость кожи и объем губ 56-летней Кэтрин. Его коллега Шон Макналли тоже уверен, что над внешностью Зеты-Джонс поработали пластические хирурги:

«Актриса фильма «Двенадцать друзей Оушена», возможно, сделала верхнюю блефаропластику, чтобы удалить избыток кожи с век. <…> Она делала липофилинг или филлеры для увеличения щек».

Еще один доктор Чарльз Рунелс предположил, что Кэтрин использует филлеры и даже сделала подтяжку шеи. Вряд ли сама Зета-Джонс подтвердит хоть какую-то из этих теорий. Актриса годами отрицает то, что прибегает к услугам пластических хирургов.