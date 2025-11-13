Если вы живёте в Елгаве или планируете провести там праздничные выходные по случаю Дня независимости Латвии, не пугайтесь, если на улицах заметите странную фигуру, покрытую татуировками. Это — The Black Alien, или «Чёрный инопланетянин» — всемирно известный французский татуировщик. За немного пугающей внешностью скрывается доброжелательный человек, сообщает TV3.

The Black Alien, настоящее имя — Энтони Лоффредо, — тату-мастер французского происхождения, прославившийся на весь мир тем, что превратил своё тело в то, что сам называет «проектом». Его цель — полностью преобразиться в Чёрного инопланетянина.

Чтобы приблизиться к этому образу, Лофредо прошёл через серию радикальных изменений. Практически всё его тело, включая белки глаз, покрыто татуировками, ампутированы нос и уши, укорочены пальцы, чтобы руки напоминали «когти», а в голову вживлены импланты в виде рогов.

У The Black Alien в соцсетях миллионы подписчиков, и теперь встретиться с ним смогут и поклонники из Латвии — этой осенью Антони решил провести некоторое время в Елгаве.

В Латвию его пригласила известная латвийская татуировщица София Валтере — они подружились на одном из зарубежных тату-семинаров.

The Black Alien будет находиться в Елгаве с 14 по 19 ноября. В этот период он вместе с Софией планирует осмотреть самые красивые места Латвии, с радостью встретиться с поклонниками и даже поработать.

А тех, кому чужды татуировки и подобная эстетика, София призывает не волноваться, если случайно встретят этого француза на улицах Елгавы или в другом уголке Латвии. За пугающей внешностью скрывается крайне добродушный и хорошо воспитанный человек.

TV3