Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Франции его называют «Чёрный инопланетянин» — скоро он будет жить в Елгаве 0 803

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: instagram.com/the_black_alien_project

instagram.com/the_black_alien_project

ФОТО: пресс-фото

Если вы живёте в Елгаве или планируете провести там праздничные выходные по случаю Дня независимости Латвии, не пугайтесь, если на улицах заметите странную фигуру, покрытую татуировками. Это — The Black Alien, или «Чёрный инопланетянин» — всемирно известный французский татуировщик. За немного пугающей внешностью скрывается доброжелательный человек, сообщает TV3.

The Black Alien, настоящее имя — Энтони Лоффредо, — тату-мастер французского происхождения, прославившийся на весь мир тем, что превратил своё тело в то, что сам называет «проектом». Его цель — полностью преобразиться в Чёрного инопланетянина.

Чтобы приблизиться к этому образу, Лофредо прошёл через серию радикальных изменений. Практически всё его тело, включая белки глаз, покрыто татуировками, ампутированы нос и уши, укорочены пальцы, чтобы руки напоминали «когти», а в голову вживлены импланты в виде рогов.

У The Black Alien в соцсетях миллионы подписчиков, и теперь встретиться с ним смогут и поклонники из Латвии — этой осенью Антони решил провести некоторое время в Елгаве.

szdxfc.jpg

В Латвию его пригласила известная латвийская татуировщица София Валтере — они подружились на одном из зарубежных тату-семинаров.

The Black Alien будет находиться в Елгаве с 14 по 19 ноября. В этот период он вместе с Софией планирует осмотреть самые красивые места Латвии, с радостью встретиться с поклонниками и даже поработать.

fghj.jpg

А тех, кому чужды татуировки и подобная эстетика, София призывает не волноваться, если случайно встретят этого француза на улицах Елгавы или в другом уголке Латвии. За пугающей внешностью скрывается крайне добродушный и хорошо воспитанный человек.

TV3

Читайте нас также:
#Елгава #Латвия #социальные сети #тату
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
1
7

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео