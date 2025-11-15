Бывший сенатор и миллиардер Владимир Слуцкер скончался в возрасте 69 лет. Последние недели жизни он провел в одном из швейцарских хосписов, борясь с тяжелой болезнью. О смерти предпринимателя стало известно лишь спустя два месяца — только после того, как в британском суде начались слушания, связанные с разделом его имущества. История жизни и смерти Слуцкера оказалась не менее скандальной, чем его громкий развод с Ольгой Слуцкер, основательницей сети фитнес-клубов World Class.

Смерть Слуцкера, одного из самых обсуждаемых бизнесменов начала 2000-х, стала известна благодаря публикации в The Guardian. По данным издания, предприниматель умер в сентябре от рака. Последние дни в тяжелом состоянии он провел в хосписе в Женеве. Даже в это время его окружали судебные тяжбы: миллиардер до конца боролся в судах с бывшей супругой Аленой, требовавшей от него компенсации после развода.

В последние годы Слуцкер жил в Лондоне, где, по его собственным словам, он успел потерять все. В 2024-м мужчина заявил британскому суду, что разорен и не может выплатить 27 миллионов фунтов по ипотеке за дом стоимостью 45 миллионов в престижном районе Южный Кенсингтон. Тогда он утверждал, что лишился активов из-за мошенничества и больше не владеет прежними состояниями. Однако после его смерти выяснилось: у миллиардера все же осталось имущество на сумму около 285 миллионов долларов. Среди активов числится элитная недвижимость в Лондоне и Москве, инвестиционные пакеты и коллекция произведений искусства. Особняк в британской столице впечатлял масштабами: девять спален, подогреваемый бассейн, винный погреб, собственный кинозал и гараж на четыре автомобиля.

За месяц до смерти суд постановил, что наследники Слуцкера обязаны выплатить его бывшей жене Алене около 32 миллионов долларов, а также погасить задолженность по алиментам на детей.

Слуцкер был известен не только как предприниматель, но и как политик. Он занимал пост сенатора от Чувашии, участвовал в разработке законопроектов, связанных с регулированием интернета и тестированием мигрантов на знание русского языка. Однако широкую известность ему принесло не это, а громкое расставание с первой женой — Ольгой Слуцкер, которое обсуждала вся страна. В браке супруги прожили почти 20 лет. С помощью суррогатной матери у них родились двое детей — сын Михаил и дочь Анна. Все изменилось в 2009 году, когда Владимир заподозрил жену в измене. Развод сопровождался настоящей медийной бурей — Слуцкер обвинил Ольгу в предательстве и забрал у нее детей, вывезя их в Израиль.

Для Ольги это стало тяжелейшим ударом. Она боролась за право видеться с детьми в судах разных стран, однако безрезультатно.

В одном из интервью 2020 года Слуцкер вспоминала, как встретилась с Владимиром. Она рассказала, что это случилось во время отпуска в Сочи: бизнесмен сам подошел познакомиться и предложил поужинать. Уже тогда он был человеком обеспеченным и уверенным в себе, ездил на «Мерседесе» и не скрывал своих возможностей. Несмотря на достаток, жили они с его родителями в обычной квартире, вспоминала Ольга.