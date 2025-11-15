Жительница Индии похудела на 10 килограммов благодаря ходьбе и здоровой пище. По ее словам, самое важное в похудении — дисциплина, баланс и любовь к себе.

Жительница Индии по имени Паял Шинде сбросила 10 килограммов за три месяца ради ментального здоровья. Секреты похудения она раскрыла изданию The Times of India.

31-летняя домохозяйка решила похудеть, потому что ей не нравилось, как она себя чувствовала. Когда ее вес достиг 82 килограммов, она отказалась от сахара и жирной пищи и стала соблюдать здоровую диету. Шинде начала чаще готовить дома салаты и супы и пить теплую воду с лимоном перед тренировками.

Кроме того, женщина ввела привычку каждый день проходить пешком по восемь-девять километров. Шинде призналась, что ей было не так легко достичь цели. Чтобы не сорваться, она вспоминала, ради чего старается. Женщина подчеркнула, что в похудении важно фокусироваться на прогрессе и радоваться каждой маленькой победе.

По словам Шинде, самое важное в похудении — дисциплина, баланс и любовь к себе. «Забота о своем теле — это не наказание, это форма самоуважения», — отметила она. Женщина продолжает придерживаться здоровых привычек и объясняет это желанием не просто выглядеть подтянутой, а чувствовать себя живой.