Букеровскую премию получил Дэвид Салэй за книгу «Плоть», сообщается на сайте премии. Писатель получил 50 тысяч фунтов и статуэтку — на прошедшей в Лондоне церемонии награждения приз ему вручила победительница прошлого года Саманта Харви.

Победителя выбрало жюри под руководством Родди Дойла, который получил «Букер» в 1993 году. В состав жюри также вошли писательница Айобами Адебайо, актриса Сара Джессика Паркер, писатель и литературный критик Крис Пауэр и писательница Кайли Рид. Победителя выбирали среди 153 претендентов, рассматривали художественные произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Великобритании/Ирландии за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

О чем книга «Плоть»

События в романе «Плоть» охватывают несколько десятилетий и разворачиваются в декорациях венгерского жилого квартала и особняков элиты Лондона. В центре сюжета — запутавшийся в серии событий, превосходящих его понимание, человек.

Главный герой Иштван превращается из нищего в богача, переезжая из трущоб в Центральной Европе в особняк в фешенебельном квартале в Лондоне. Роман ставит вопросы о том, что движет жизнью: что делает ее стоящей, а что разрушает.

Кто такой Дэвид Салэй

Салэй родился в Монреале, его отец — венгр, а мать — канадка, пишет The Guardian. Писатель вырос в Лондоне, жил в Ливане и Великобритании, а теперь переехал в Вену (Австрия). Он учился в Оксфорде, после учебы занимался продажей финансовой рекламы, этот опыт вдохновил его на создание дебютного романа «Лондон и юго-восток».

Салэй номинировался на «Букер» в 2016 году за роман All That Man Is (можно перевести как «Все, что есть человек»).

Победа Салэя стала десятой для авторов его издателя Джонатана Кейпа (издательство Penguin), на которого приходится больше всего побед за всю историю «Букера». В прошлом году победа тоже досталась автору, изданному Кейпом, — Саманта Харви получила премию за роман «Орбита».

О чем роман «Орбита» лауреата «Букера-2024»

В книге «Орбита» описан день из жизни шести космонавтов из США, России, Италии, Великобритании и Японии на борту Международной космической станции. Они находятся там, чтобы выполнять жизненно важную работу, но постепенно начинают задаваться философскими вопросами: «Что такое жизнь без Земли? Что такое Земля без человечества?»

Саманта Харви родилась в графстве Кент (Англия), изучала философию в Йоркском и Шеффилдском университетах. В 2000-е годы работала в Астрономическом музее Гершеля в Бате (Великобритания), где была открыта планета Уран. Она ведет магистерскую программу по творческому письму в Университете Бат-Спа.