Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чтобы стать знаменитым писателем, нужно сочинить роман про иммигрантов или космос 0 112

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Букеровскую премию получил Дэвид Салэй.

Букеровскую премию получил Дэвид Салэй.

Денежное выражение Букеровской премии - 50 000 фунтов стерлингов.

Букеровскую премию получил Дэвид Салэй за книгу «Плоть», сообщается на сайте премии. Писатель получил 50 тысяч фунтов и статуэтку — на прошедшей в Лондоне церемонии награждения приз ему вручила победительница прошлого года Саманта Харви.

Победителя выбрало жюри под руководством Родди Дойла, который получил «Букер» в 1993 году. В состав жюри также вошли писательница Айобами Адебайо, актриса Сара Джессика Паркер, писатель и литературный критик Крис Пауэр и писательница Кайли Рид. Победителя выбирали среди 153 претендентов, рассматривали художественные произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Великобритании/Ирландии за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

О чем книга «Плоть»

События в романе «Плоть» охватывают несколько десятилетий и разворачиваются в декорациях венгерского жилого квартала и особняков элиты Лондона. В центре сюжета — запутавшийся в серии событий, превосходящих его понимание, человек.

Главный герой Иштван превращается из нищего в богача, переезжая из трущоб в Центральной Европе в особняк в фешенебельном квартале в Лондоне. Роман ставит вопросы о том, что движет жизнью: что делает ее стоящей, а что разрушает.

Кто такой Дэвид Салэй

Салэй родился в Монреале, его отец — венгр, а мать — канадка, пишет The Guardian. Писатель вырос в Лондоне, жил в Ливане и Великобритании, а теперь переехал в Вену (Австрия). Он учился в Оксфорде, после учебы занимался продажей финансовой рекламы, этот опыт вдохновил его на создание дебютного романа «Лондон и юго-восток».

Салэй номинировался на «Букер» в 2016 году за роман All That Man Is (можно перевести как «Все, что есть человек»).

Победа Салэя стала десятой для авторов его издателя Джонатана Кейпа (издательство Penguin), на которого приходится больше всего побед за всю историю «Букера». В прошлом году победа тоже досталась автору, изданному Кейпом, — Саманта Харви получила премию за роман «Орбита».

О чем роман «Орбита» лауреата «Букера-2024»

В книге «Орбита» описан день из жизни шести космонавтов из США, России, Италии, Великобритании и Японии на борту Международной космической станции. Они находятся там, чтобы выполнять жизненно важную работу, но постепенно начинают задаваться философскими вопросами: «Что такое жизнь без Земли? Что такое Земля без человечества?»

orb.jpg

Саманта Харви родилась в графстве Кент (Англия), изучала философию в Йоркском и Шеффилдском университетах. В 2000-е годы работала в Астрономическом музее Гершеля в Бате (Великобритания), где была открыта планета Уран. Она ведет магистерскую программу по творческому письму в Университете Бат-Спа.

Читайте нас также:
#книги #космос #писатель #литература #иммигранты #роман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео