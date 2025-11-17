Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания 0 293

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания
ФОТО: Global Look Press

Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания о корсете.

Блогерша Валя Карнавал восхитилась корсетами и подверглась критике в соцсетях. Соответствующие скандальные высказывания и комментарии появились в TikTok.

В сети завирусилось видео с вечеринки, на котором инлфюэнсер высказалась об удобстве корсетов. По словам знаменитости, она регулярно носит упомянутый предмет гардероба, чтобы скрыть выпирающий после еды живот. «Корсет — это обалденно удобно. Под джинсы, под спортивные штаны — все зависит от вашей фантазии, — заявила Карнавал. — Я в корсете чувствую себя удобно. Я могу пойти поесть пельмени и лапшу, и не будет видно животика. Для меня это мастхев (must have)».

Другие блогеры, а также многочисленные поклонники не оценили высказывания девушки и обругали ее за пропаганду нереальных стандартов красоты и нездоровое отношение к телу. «У нее все закончится плохо», «Какой кошмар. Утягиваться корсетом после еды», «Их вредно носить на постоянной основе», «Помогите ей кто-нибудь», «Пропаганда нездорового тела!», «Это буквально опасно», — высказывались комментаторы.

Сама Карнавал вскоре ответила на критику. «Люди слышат то, что хотят. Если захотят навредить — обязательно найдут причину», — подчеркнула блогерша.

Читайте нас также:
#мода #соцсети #блогер #тело #критика #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео