Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач призвал обзавестись важной для здоровья привычкой после еды 0 725

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач призвал обзавестись важной для здоровья привычкой после еды
ФОТО: Unsplash

Врач Виола призвала после еды ходить 10 минут для профилактики изжоги.

Врач общей практики Хизер Виола заявила, что если обзавестись одной привычкой после еды, то можно существенно улучшить здоровье. Об этом она рассказала изданию Infobae.

Так, Виола призвала после еды заниматься ходьбой. Благодаря такой физической активности пища будет лучше перемещаться по желудочно-кишечному тракту, пояснила она.

Кроме того, данное занятие облегчает симптомы несварения желудка, а также помогает в профилактике изжоги и рефлюкса, добавила доктор. Особенно полезны прогулки тем людям, у которых часто возникают запоры и вздутие живота. Причем для получения перечисленных положительных эффектов достаточно ходить на протяжении всего 10 минут, заключила специалистка.

Читайте нас также:
#профилактика #привычки #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео