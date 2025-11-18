Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мост Дяьвола и другие чудеса Уэльса 0 57

Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни.

Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни.

"Скрытая жемчужина, где блестят водопады, шепчут деревья, а паровые поезда плывут сквозь туман, как из сказки".

В Уэльсе есть уголок, где кажется, что время будто остановилось, а туман дрейфует между старинными деревьями, как призрачные лозы. Речь идет о долине Рейдол в Кередигионе, где лес настолько завораживающий и таинственный, что напоминает сказку. Об этом пишет Express.

Отмечается, что долина Рейдол занимает высокое место в списке мечтаний заядлых путешественников, особенно железная дорога Vale of Rheidol Railway, которая входит в список лучших туристических направлений мира.

"Это один из самых волшебных ландшафтов Британии, скрытая жемчужина, где блестят водопады, шепчут деревья, а паровые поезда плывут сквозь туман, как из сказки", - подчеркнули эксперты по путешествиям Ski Vertigo.

В то же время леса вблизи известного Моста Дьявола наполнены тайной и чудом. Извилистые дубы возвышаются над тропами, а тонкие ручьи падают с крутых склонов.

"Железная дорога Vale of Rheidol Railway, волшебный паровоз, который будто перенесся из другой эпохи, медленно едет по долине. Он неторопливо извивается по лесу, выпуская белые облака, плывущие среди деревьев. Местные жители говорят, что его свисток слышен задолго до того, как он появляется из-за холма, - мягкий, призрачный звук, раздающийся по всему холму", - описывают в Express.

Этот поезд едет из эпохи Эдуарда, проезжая мимо Аберфруда, водопада Рейдол, Риуфрон и заканчивая свое путешествие на Мосту Дьявола.

"По прибытии на Devil's Bridge (Мост Дьявола) история становится еще более волшебной. Три моста, построенные на протяжении веков, расположены друг над другом. Согласно местным преданиям, первый из них был построен самим Дьяволом, поскольку местные жители считали ущелье слишком глубоким, чтобы его пересечь. Было заключено соглашение - душа первого существа, которое перейдет мост, будет принадлежать ему", - добавляют в публикации.

Однако, по местной легенде, хитрые местные жители сначала переправили собаку, обманув дьявола и спасая свои души. Однако, когда на закате солнца ветер воет через мост, некоторые говорят, что это звучит как тихое рычание.

Читайте нас также:
#железная дорога #Великобритания #путешествия #природа #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео