Иммунные клетки кишечника способны формировать стойкую защиту от вирусов, показало исследование Университета Торонто. Они вырабатывают антитела IgA по нетипичному пути, обеспечивая длительный иммунитет. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

Ученые выяснили, что при борьбе с ротавирусом кишечник использует особую, короткую схему для производства антител IgA. Он пропускает одну из стандартных ступеней активации иммунитета, что позволяет создать защиту гораздо быстрее. Эти антитела не только быстрые, но и невероятно живучие — они остаются в организме как минимум 200 дней после того, как сам вирус уже побежден.

Это открытие объясняет, почему пероральные вакцины против полиомиелита и ротавируса обеспечивают пожизненный иммунитет. Исследователи полагают, что уникальная среда кишечника — его анатомия и богатый микробиом — способствует такой эффективной защите.

Полученные данные открывают путь к созданию пероральных вакцин против респираторных вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2. Лаборатория Гоммерман уже подала заявку на разработку вакцины против птичьего грипра и изучает, как улучшить существующие инъекционные вакцины для стимуляции IgA-ответа.