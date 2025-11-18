Baltijas balss logotype
Все ли мужчины полигамны?

Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все ли мужчины полигамны?

Мнение о том, что мужчины от природы полигамны, прочно закрепилось в сознании многих. Но действительно ли это так, или подобные утверждения служат оправданием для тех, кто не умеет быть верным и строить отношения?

Полигамность в природе и обществе

Идея, что требовать верности от мужчины — против его природы, выгодна в первую очередь самим мужчинам. Женщины порой тоже принимают это оправдание, предпочитая винить природу, а не разбираться в отношениях. Однако подобный подход часто ведёт к самоунижению и ухудшению ситуации: людей с низкой самооценкой никто не уважает.

В животном мире не существует видов, где самцы изначально полигамны, а самки моногамны, или наоборот. Сексуальная несдержанность человека — не врождённая, а социально и воспитательно сформированная черта.

Полигамность ≠ сексуальная активность

Сексуальная активность и полигамность — разные вещи. Мужчины действительно обладают большей природной сексуальной активностью, что обусловлено гормоном тестостероном. Он стимулирует соперничество и активность не только в интимной сфере, но и в работе, спорте, творчестве.

Молодые мужчины чаще проявляют интерес к разным партнёршам, однако взросление и сосредоточенность на карьере меняют приоритеты. К тридцати годам большинство мужчин понимают, что стабильные отношения с любимой женщиной приносят больше удовлетворения, чем случайные связи.

Моногамность — выбор, а не жертва

Зрелый мужчина, ценящий свою партнёршу и стабильность в отношениях, не делает «жертву», оставаясь верным. Верность — естественный результат зрелости и осознанности, а не необходимость ради семьи или потомства. Оправдание измен через биологическую «полигамность» — упрощение и понижение человеческой природы до животного уровня.

Моногамные отношения — это нормальная жизнь, построенная на любви, доверии и взаимном уважении. Походы «налево» обусловлены не природой, а воспитанием, социальными стереотипами и отсутствием навыков строить зрелые отношения. Стремление к моногамии отражает эволюцию человека от инстинктивного поведения к сознательной, гармоничной жизни.

Источник: e-w-e.one

#отношения #биология #самооценка #сексуальность
Оставить комментарий

