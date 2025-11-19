Американская актриса Голди Хоун долгие годы считалась одной из самых ярких звезд Голливуда. Большинство зрителей знают ее по фильму «За бортом», где она сыграла вместе со своим супругом Куртом Расселом, хотя за свою карьеру Голди успела сняться в целой серии хитов вроде «Птички на проводе», «Смерть ей к лицу» и «Клуба первых жен».

Впрочем, актриса построила не только успешную карьеру, но и большую семью: вырастила троих детей — Оливера и Кейт Хадсон и Уайатта Рассела. Сейчас она бабушка восьмерых внуков и не скрывает, что именно семья дает ей опору.

Долгое время Голди называли эталоном красоты. Ее редкие появления на мероприятиях неизменно приводили поклонников в восторг, а многие женщины старались следовать ее привычкам, о которых она охотно рассказывала в интервью. Ведь актриса всегда выступала за естественный уход. Она никогда не красила волосы, предпочитала простые кремы и доверяла проверенным домашним рецептам вроде лимонной кислоты и кокосового масла. Голди уверяла, что к косметологам не ходит, зато сама каждый день делает массаж лица и занимается спортом.

В соцсетях она любит показывать упражнения, которые включает в ежедневную зарядку: немного йоги, прыжки на батуте, легкие силовые элементы. В качестве гантелей Голди иногда использует бутылки вина, и делает это с привычной самоиронией. При этом она уверяет, что ее главный секрет — позитивный настрой и умение благодарить себя за маленькие усилия.

Тем не менее Голливуд, как известно, редко бывает благосклонен к женщинам, особенно в возрасте. Об этом не раз говорили многие звезды. Например, Николь Кидман признавалась, что после 40 почти перестала получать предложения, и думала, что ее карьера завершилась. Кэмерон Диаз тоже рассказывала, что устала жить в страхе из-за новых морщин и в итоге ушла из кино, выбрав спокойную жизнь и материнство.

Она давно приняла возраст и называет себя амбассадором красивой старости. Актриса старается меньше есть, чтобы поддерживать форму, а в остальном ведет спокойную и беспечную жизнь: много времени проводит на природе, медитирует и старается почаще видеться с родными. Даже свой юбилей она планирует отметить в тихом семейном кругу.