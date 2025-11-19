Во французском издательстве Flammarion вышла биография Василия Кандинского (1866-1944), написанная искусствоведом и писательницей Ольгой Медведковой. Это уже третья книга Медведковой, посвященная гению авангарда, и первая большая биография художника, основанная на архивных материалах на пяти языках. Автор открывает нам не только мастера, но и человека: чувствительного, закрытого, не терпящего жестокости, любящего комфорт и рутину, но неизменно выбирающего свободу.

"В этой книге нет радикальных открытий, нет совершенно новых источников, которые никому не были бы известны, - говорит Ольга, - Кандинским, действительно, занималось множество специалистов в разных странах мира. Он человек, который не был привязан к одной стране. Мы не можем назвать его русским художником, немецким художником или французским художником. Поэтому я использовала источники на пяти языках — русском, французском, немецком, английском и итальянском. Есть источники, которые известны только в одном национальном контексте, но есть и такие, которыми я заинтересовалась кажется впервые. Я рада, что привнесла в западный, главным образом французский, контекст источники, которые были известны только на русском языке, и даже там не вполне прочитаны. В первую очередь, это сведения, касающиеся его ранних лет, детства и юности. Их я черпала из лишь отчасти опубликованных одесских архивов. Это позволило добавить сведения, которые пропустили многие авторы. Так возник новый образ Кандинского — ребенка. Затем — юноши и студента, что стало возможным после изучения его переписки с близким другом Николаем Харузиным. Николай был замечательным человеком, первым серьезным русским этнографом. Его сестра Вера сохранила эту переписку, как и весь семейный архив".

"Важно изменить существовавший взгляд на Кандинского, как на человека, которого в детстве бросила мать, — ушла из семьи, развелась, а он остался несчастным мальчиком, выросшим с комплексами. Теперь мы знаем, что у его родителей была какая-то проблема, вероятно, физиологического характера. Его отец заболел, его лечили в Италии, после этого семья переехала из Москвы на юг (в Одессу). Была ли это болезнь легких или какая-то другая болезнь? Так или иначе, его состояние здоровья было одной из причин развода. Его родители получили разрешение церкви на развод, после чего мать быстро вышла замуж за друга семьи, и у нее родилось еще четверо детей. А отец не женился никогда. Кандинский был его единственным сыном".

"Кандинский происходил из семьи богатейших купцов. В России — это очень интересный слой: у них были и средства, и время, и возможности. Конечно, мы можем вспомнить коллекционеров Морозова, Мамонтова. Среди родственников Кандинского тоже были и коллекционеры, и меценаты. Это люди, в которых была воспитана форма социальной и исторической ответственности, люди просвещения.

У Кандинского тоже очень рано возникает чувство ответственности. Он чувствует, что должен правильно выбрать сферу деятельности: он многое получил и теперь должен отдать. Он человек левых взглядов. Это мы понимаем благодаря его переписке с Николаем Харузиным".

"Он по-настоящему страдает за людей. Кандинский принадлежит к тем людям, которые не могут жить равнодушно или пользоваться материальными и культурными благами, наблюдая при этом нищету и бесправие людей, в первую очередь — национальных меньшинств.

Важно понимать, что Кандинский родился в 1866 году. Все художники авангарда родились гораздо позже, начиная с конца 1870-х годов. Кандинский старше их как минимум на 15 лет. Он принадлежит к поколению символистов.

Во многих своих чертах и проявлениях он парадоксальная личность. Он потратил 15 лет на получение многостороннего гуманитарного образования. Он одновременно блестящий интеллектуал и при этом художник, который позволил себе спонтанное, во многом антиинтеллектуальное творчество.

Учась на юридическом факультете МГУ (который был тогда чем-то вроде Школы наук о человеке), он заинтересовался новой наукой, этнографией. Собирался заниматься малыми народами. Это, конечно, политический выбор: малые народы были унижены и ограблены, их положение было еще хуже положения большинства. И, разумеется, он в эту сторону двигался не случайно. Позднее он понял, что этнографии нужно посвятить всю жизни, а он не может не заниматься живописью.

Он изучает политэкономию, пишет работу о наказаниях крестьян. Видит жестокие телесные наказания, хотя закон предусматривал альтернативы. После революции 1905 года, вернувшись из Мюнхена в Одессу после долгого перерыва, он пишет своей подруге Габриэле Мюнтер: «Наконец, мы не подданные, а граждане». Но при этом он просто в ужасе от погромов.

Мы понимаем, что его отъезд связан не только с желанием учиться, но и с тем, что он не выносит жизнь в России. Он постоянно стремится уехать".