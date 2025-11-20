Baltijas balss logotype
Голливудская звезда Лоуренс в 34 года полюбила интимные сцены 0 238

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В драме «Умри, моя любовь» героиня Лоуренс переживает тяжелый послеродовой психоз, с которым тщетно пытается бороться герой Паттинсона.

В драме «Умри, моя любовь» героиня Лоуренс переживает тяжелый послеродовой психоз, с которым тщетно пытается бороться герой Паттинсона.

В новом фильме актрисе в очередной раз пришлось полностью обнажиться.

34-летняя кинозвезда Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») рассказала, почему на съемках с 39-летним Робертом Паттинсоном отказалась от координатора интимных сцен.

Недавно в прокат вышла психологическая драма «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном в главных ролях. В картине есть сексуальные эпизоды, для постановки которых уже несколько лет в Голливуде привлекают «узких специалистов». Но Дженифер от услуг знатоков отказалась.

  • В откровенных сценах я чувствовала себя с Бобби абсолютно комфортно и в полной безопасности. Он не извращенец и очень влюблен в свою девушку (модель Сьюки Уотерхаус). У нас сложились доверительные отношения. Большую часть времени мы провели за разговорами о детях. Не было никаких странностей вроде: «Он что, думает, он мне нравится?» Многие мужчины-актеры обижаются, если ты не хочешь с ними заниматься сексом, и тогда начинается наказание. Бобби был не таким, - поделилась Лоуренс.

В фильме актрисе в очередной раз пришлось полностью обнажиться. Вспомним, хотя бы комедию 2023 года «Без обид».

  • Меня не волнует нагота. Раньше я перед такими сценами была одержима диетами и своим внешним видом. Не употребляла пищу с углеводами, занималась фитнесом. Беременность избавила меня от тщеславия, - уверяет Дженнифер.
#кино #Голливуд #комфорт
Видео