В новом фильме актрисе в очередной раз пришлось полностью обнажиться.

34-летняя кинозвезда Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») рассказала, почему на съемках с 39-летним Робертом Паттинсоном отказалась от координатора интимных сцен.

Недавно в прокат вышла психологическая драма «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном в главных ролях. В картине есть сексуальные эпизоды, для постановки которых уже несколько лет в Голливуде привлекают «узких специалистов». Но Дженифер от услуг знатоков отказалась.

В откровенных сценах я чувствовала себя с Бобби абсолютно комфортно и в полной безопасности. Он не извращенец и очень влюблен в свою девушку (модель Сьюки Уотерхаус). У нас сложились доверительные отношения. Большую часть времени мы провели за разговорами о детях. Не было никаких странностей вроде: «Он что, думает, он мне нравится?» Многие мужчины-актеры обижаются, если ты не хочешь с ними заниматься сексом, и тогда начинается наказание. Бобби был не таким, - поделилась Лоуренс.

В фильме актрисе в очередной раз пришлось полностью обнажиться. Вспомним, хотя бы комедию 2023 года «Без обид».