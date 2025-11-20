Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В полуфинал конкурса «Supernova» отобраны 24 участника 0 57

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В полуфинал конкурса «Supernova» отобраны 24 участника

Жюри конкурса «Supernova» отобрало 24 участника из 124 поданных заявок для участия в полуфинале, сообщает ЛЕТА. Один из них в следующем году отправится представлять Латвию на «Евровидении».

В число полуфиналистов вошли: Agnesse с песней "Oh My My", Aivo Oskis с песней "Walking Out", Antra Stafecka с песней "Divejāda", Atvara с песней "Ēnā", Blurie с песней "Lovin' Always Gets Me Down", Daba с песней "Panic Attack", группа "De Mantra" с песней "Let Them", Edvards Strazdiņš с песней "I Ain't Got The Guts", группа "ELPO" с песней "Blakus", Emilija с песней "All We Ever Had", "Honey Blue" с песней "Blue Disco", а также Ivo Grīsniņš-Grīslis с песней "Home".

Также в полуфинал прошли Jānis Rugājs с песней "Smoke", "Kautkaili" с песней "Te un tagad", Krisy с песней "Take It", Kristīne Megija с песней "Insanity", Legzdina с песней "Ribbon", Miks Galvanovskis с песней "Cruel Angel", Nolark с песней "Different Places", "Papīra lidmašīnas" с песней "You're My Saviour", Paula с песней "Dejot vien", Robert Ox с песней "Ravin' At The Taj Mahal", Tikasha Sakama с песней "#010126 CODA" и Vēstnieks с песней "Vai tas ir kāds brīnums?".

Все песни полуфинала будут доступны для прослушивания с 4 декабря на YouTube-канале конкурса "Supernova".

Полуфинальные выступления пройдут в прямом эфире 31 января и 7 февраля 2026 года, где участники поборются за выход в финал. Победитель конкурса, которого определят жюри и зрители в ходе финального голосования 14 февраля, получит право представить Латвию на конкурсе песни «Евровидение» в мае в столице Австрии — Вене.

Читайте нас также:
#Евровидение #Латвия #музыка #конкурс #youtube #песни #выступление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео