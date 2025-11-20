Жюри конкурса «Supernova» отобрало 24 участника из 124 поданных заявок для участия в полуфинале, сообщает ЛЕТА. Один из них в следующем году отправится представлять Латвию на «Евровидении».
В число полуфиналистов вошли: Agnesse с песней "Oh My My", Aivo Oskis с песней "Walking Out", Antra Stafecka с песней "Divejāda", Atvara с песней "Ēnā", Blurie с песней "Lovin' Always Gets Me Down", Daba с песней "Panic Attack", группа "De Mantra" с песней "Let Them", Edvards Strazdiņš с песней "I Ain't Got The Guts", группа "ELPO" с песней "Blakus", Emilija с песней "All We Ever Had", "Honey Blue" с песней "Blue Disco", а также Ivo Grīsniņš-Grīslis с песней "Home".
Также в полуфинал прошли Jānis Rugājs с песней "Smoke", "Kautkaili" с песней "Te un tagad", Krisy с песней "Take It", Kristīne Megija с песней "Insanity", Legzdina с песней "Ribbon", Miks Galvanovskis с песней "Cruel Angel", Nolark с песней "Different Places", "Papīra lidmašīnas" с песней "You're My Saviour", Paula с песней "Dejot vien", Robert Ox с песней "Ravin' At The Taj Mahal", Tikasha Sakama с песней "#010126 CODA" и Vēstnieks с песней "Vai tas ir kāds brīnums?".
Все песни полуфинала будут доступны для прослушивания с 4 декабря на YouTube-канале конкурса "Supernova".
Полуфинальные выступления пройдут в прямом эфире 31 января и 7 февраля 2026 года, где участники поборются за выход в финал. Победитель конкурса, которого определят жюри и зрители в ходе финального голосования 14 февраля, получит право представить Латвию на конкурсе песни «Евровидение» в мае в столице Австрии — Вене.
