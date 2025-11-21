70-летний Билли Боб Торнтон откровенно рассказал о причинах краха своего брака с Анджелиной Джоли, продлившегося всего три года.

Второй супруг актрисы признался, что расставание было цивилизованным, хотя в прессе неоднократно ходили слухи о странностях в отношениях пары. Оба считаются довольно эксцентричными личностями и не раз эпатировали публику своим поведением. «Мы просто расстались, потому что наши образы жизни были совершенно разными», — поясняет Торнтон в беседе с Rolling Stone.

Еще одну версию причин развода с Джоли актер тоже не раз подтверждал. Он заявлял, что их с Анджелиной взгляды на жизнь очень разнились. В частности, она мечтала о ребенке, тогда как Торнтон был не готов становиться отцом.

Несмотря на краткосрочный брак, Билли Боб считает экс-жену близким человеком. Они изредка, но тепло общаются и не держат друг на друга обид. Упомянул артист и о пробирках с кровью, которые он и Анджелина носили на шее в знак родственности. Торнтон пояснил, что история с «кровавыми» подвесками была раздута журналистами. Внутри мини-колбочек было лишь по капле крови, пишет Daily Mail.

Торнтон — большой поклонник европейского футбола. Болеет за британский клуб «Ливерпуль». Из всех городов мира больше всего любит Париж. У него есть собственный пентхаус во французской столице.

Полуголодная молодость подорвала его здоровье: пару раз приходилось лечить сердце. Из-за этого он стал ипохондриком и ныне страдает целым букетом фобий.

Наиболее известная фобия Торнтона — паническая боязнь полётов. Самая экзотическая — страх перед антикварной мебелью. У Торнтона на теле как минимум 6 татуировок, преимущественно на руках.

В жилах актёра течёт кровь ирландских предков отца, а также индейская и итальянская кровь, со стороны матери.

В 2000—2003 годах был женат на актрисе Анджелине Джоли, которая моложе Торнтона на 20 лет. Всего у Торнтона было пять жен. У актёра четверо родных детей.

Любимый модный аксессуар звезды — бейсболка Houston Colt 45’s. По возможности он старается надевать её в своих фильмах. Мэр родного городка актёра постановил увековечить имя их знаменитого соотечественника путём объявления одного из дней в году Днём Билли Боба Торнтона.

В 2001 году актёр поборол одну из вредных привычек — бросил курить (что не помешало курить его героям в фильмах «Плохой Санта», «Быстрее пули», «Фарго» и «Голиаф»).