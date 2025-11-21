Baltijas balss logotype
Дата публикации: 21.11.2025
Мастер искал вдохновения в прошлых эпохах.

Сумма продажи превысила оценку более чем на 86 миллионов евро.

Картина Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продана на аукционе Sotheby’s за $236,4 млн. Она стала самой дорогой картиной, проданной на Sotheby’s, сообщает The Wall Street Journal.

За картину боролись по меньшей мере шесть участников аукциона, причем один из них включился в торги только после того, как цена достигла $171 млн. Организаторы аукциона предполагали, что картина будет продана за сумму не более $150 млн. Теперь она относится к категории «художественных трофеев, проданных более чем за $100 млн». Она обошла по стоимости работы Амедео Модильяни, Энди Уорхола, Фрэнсиса Бэкона и Пабло Пикассо. Предыдущий рекорд для работы господина Климта составил $108,8 млн и был установлен в 2023 году при продаже картины «Дама с веером».

Леонард Лаудер, выросший во времена Великой депрессии, скончался в июне в возрасте 92 лет, оставив после себя одни из самых ценных произведений искусства в мире. Среди 55 работ, выставленных на аукцион, выделяется картина, побившая рекорды: «Портрет Элизабет Ледерер» в полный рост, оценочная стоимость которой превысила 150 миллионов долларов.

Этот портрет имеет историческое значение не только благодаря высокой цене, уплаченной за него, но и своей редкости. В частных руках осталось всего два портрета Климта в полный рост. Один из них находится в частной коллекции и, возможно, никогда не появится на рынке; другой — этот.Написанный между 1914 и 1916 годами, портрет изображает Ледерер в императорском китайском одеянии, окруженном азиатскими мотивами и узорами. «Он возводит её на почти мифический уровень», — сказала Лиза Деннисон, исполнительный вице-президент и председатель Sotheby's в Америке. «Чувственность лица и богатство одеяния — это царственно, возвышенно и глубоко современно».

В России интерес к творчеству Густава Климта активизировался только на рубеже XX—XXI веков с ростом внимания к эстетизму его времени, когда появились первые переводы трудов зарубежных климтоведов. В СССР вождь австрийского модернизма, как и австрийское искусство в целом, не представленное в крупнейших музейных собраниях, не был настолько знаком публике, чтобы стать культурным мифом и появляться на репродукциях. В VI томе «Всеобщей истории искусств», изданном в СССР в 1965 году, Густав Климт характеризуется как типичный представитель декадентского искусства, который стремится противопоставить «грубой жизни» изысканные «украшения своих вымыслов». Его картины и портреты — «бесплотны», манерны и бессодержательны, а его живопись имеет «нарочито плоскостной узорный характер» и «сводится к цветовым пятнам причудливых очертаний, дробящимся на подобные мозаике цветовые мазки». Из всего творчества художника упомянуты стилизованные и не лишённые «порой слащавой эротики» декоративные панно для Бургтеатра и Художественно-исторического музея, портрет Адели Блох-Бауэр и «Три возраста».

#искусство #аукцион #художник
