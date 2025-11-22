Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужская зрелость в моде: как возраст стал стилевым преимуществом 0 184

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мужская зрелость в моде: как возраст стал стилевым преимуществом

Мужская мода переживает заметный сдвиг: мужчины старше 40 лет всё чаще выбирают образ, подчеркивающий зрелость, вместо попыток любой ценой выглядеть моложе. Эта тенденция отражает новую философию мужественности, основанную на естественности и самопринятии. Даже голливудский актер Джордж Клуни отмечает, что «мужчина стареет лучше, если принимает возраст достойно, а не сражается с морщинами». Сегодня зрелость стала не препятствием, а стилевым преимуществом.

Стареть красиво: мода для зрелых мужчин

Стилисты предупреждают: попытки нарочито молодиться выглядят неестественно. Одежда из прошлых трендов или ультрамолодежные вещи – скинни-джинсы, яркие принты, футболки с шуточными надписями – на мужчине 50+ смотрятся комично.

То же касается косметики и причесок. Неудачное окрашивание седины или зачесы на лысину создают противоположный эффект. Стилисты рекомендуют аккуратную короткую стрижку или полностью бритую голову, которые придают образу свежести и элегантности. Пример: лысина журналиста Владимира Познера выглядит значительно лучше, чем комбовер Дональда Трампа.

Серебристый лис: седина как стильный элемент

Отказ от погони за вечной молодостью не означает отказ от ухода за собой. Напротив, морщины, седина и зрелая фактура лица можно использовать как яркий штрих образа. Концепция silver fox («серебристый лис») отражает мужчин, которые приняли возрастные изменения и сделали их частью своего стиля. Рок-эстетика отлично сочетается с седыми волосами: черная кожаная куртка-косуха и белая рубашка подчеркивают харизму и благородство.

Возрастная мужественность сегодня – это не маскировка, а умение подчеркнуть то, что делает мужчину уникальным и уверенным в себе.

Источник: Kleo

Читайте нас также:
#мода #стиль #красота #косметика #старение #прически
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео