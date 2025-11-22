Мужская мода переживает заметный сдвиг: мужчины старше 40 лет всё чаще выбирают образ, подчеркивающий зрелость , вместо попыток любой ценой выглядеть моложе. Эта тенденция отражает новую философию мужественности, основанную на естественности и самопринятии. Даже голливудский актер Джордж Клуни отмечает, что «мужчина стареет лучше, если принимает возраст достойно, а не сражается с морщинами». Сегодня зрелость стала не препятствием, а стилевым преимуществом.

Стареть красиво: мода для зрелых мужчин

Стилисты предупреждают: попытки нарочито молодиться выглядят неестественно. Одежда из прошлых трендов или ультрамолодежные вещи – скинни-джинсы, яркие принты, футболки с шуточными надписями – на мужчине 50+ смотрятся комично.

То же касается косметики и причесок. Неудачное окрашивание седины или зачесы на лысину создают противоположный эффект. Стилисты рекомендуют аккуратную короткую стрижку или полностью бритую голову, которые придают образу свежести и элегантности. Пример: лысина журналиста Владимира Познера выглядит значительно лучше, чем комбовер Дональда Трампа.

Серебристый лис: седина как стильный элемент

Отказ от погони за вечной молодостью не означает отказ от ухода за собой. Напротив, морщины, седина и зрелая фактура лица можно использовать как яркий штрих образа. Концепция silver fox («серебристый лис») отражает мужчин, которые приняли возрастные изменения и сделали их частью своего стиля. Рок-эстетика отлично сочетается с седыми волосами: черная кожаная куртка-косуха и белая рубашка подчеркивают харизму и благородство.

Возрастная мужественность сегодня – это не маскировка, а умение подчеркнуть то, что делает мужчину уникальным и уверенным в себе.

Источник: Kleo