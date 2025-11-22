Baltijas balss logotype
Принц Уэльский в свои 43 демонстирует верность страдающей супруге 0 636

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кажется, и сам Уильям прихворнул не на шутку.

Кажется, и сам Уильям прихворнул не на шутку.

«Кейт слишком худая, это тревожит».

Уильям и Кейт Миддлтон побывали на благотворительном шоу Royal Variety Performance, которое состоялось Королевском Альберт-Холле. Принцесса Уэльская основательно подготовилась к мероприятию, подобрав эффектный образ.

Кейт вышла в свет в бархатном платье глубокого изумрудного оттенка. Оно подчеркнуло стройную фигуру 43-летней невестки Карла III. На ногах у Миддлтон были элегантные туфли-лодочки из замши. В качестве аксессуаров принцесса выбрала крупные серьги и крупный браслет с бриллиантами.

В холле Уэльские присоединились к звездам, среди которых были ведущий Джейсон Мэнфорд, актеры Джесси Джей, Мэтт Лукас и любимец Британии медведь Паддингтон. Принц обратил внимание на сэндвич в лапе персонажа: «Выглядит очень вкусно».

Кейт отметила, что ее дети расстроятся, когда узнают, что не встретились с Паддингтоном. «Нам придется держать это в секрете», — сказала принцесса.

Пользователи Сети принялись обсуждать Миддлтон и, конечно, Паддингтона — они бились над вопросом, кто же скрыт под костюмом. «Паддингтон здесь — настоящий медведь? Ребенок? Очень маленький человек? Или робот?», «Кейт слишком худая, это тревожит», «Она слишком худая, у нее много ментальных проблем. Все то же самое, что и было с бедной Дианой», — прокомментировали в Интернете.

#благотворительность #мода #шоу-бизнес #принц Уильям #красота #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео