Легендарный советский и российский артист балета, театральный режиссер все-таки нашел ту самую. Андрис Лиепа и его прекрасная возлюбленная узаконили отношения перед Богом, что стало огромным сюрпризом для поклонников.

Спустя 13 лет после развода с третьей супругой Екатериной Катковской, с которой хореограф прожил 20 лет, Андрис Лиепа снова обрел личное счастье. Новой избранницей народного артиста СССР стала прекрасная и набожная женщина по имени Алла.

Как удалось разузнать журналистам, на днях влюбленные тайно венчались в столичном храме Воскресения Словущего, где ранее состоялось их знакомство. Новоиспеченная супруга балетмейстера много лет работала здесь помощницей настоятеля по социальному служению, поэтому на таинстве присутствовали многие прихожане. Так, Алла уже успела взять фамилию мужа и покинуть штат храма. Судя по всему, четвертая супруга артиста намерена посвятить себя семье.

В молодости Андрис Лиепа не раз пытался создать крепкую семью, но каждый раз терпел фиаско. Первой супругой хореографа стала балерина Людмила Семеняка. Пара развелась через год, но их отношения просуществовали еще шесть лет. Далее блондин встретил сотрудницу ООН, но жизнь с американкой не сложилась из-за безумного графика Лиепы, который все время пропадал на гастролях. Самым продолжительным в жизни артиста балета был союз со звездой Мариинского театра Екатериной Катковской.

Предложение Катковской артист сделал в Париже – на берегу Сены. Но после многих прожитых лет и рождения общей дочери Ксении женщина выступила инициатором развода. Тогда на суд общественности были вынесены самые неприглядные моменты личной жизни супругов, которые отставная балерина почему-то не стеснялась демонстрировать на публике.

«Я очень расстроен и, честно говоря, не знаю, почему она решила так поступить. Наверное, изменилась жизненная ситуация, вполне возможно, что кто-то появился — я эти вещи не отслеживал», — ранее сокрушался Андрис Лиепа.