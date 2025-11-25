В обществе уже некоторое время циркулировали слухи о трудностях в отношениях миллионера Олега Филя и его давней возлюбленной Кристине Елински. В начале ноября слухи подтвердились — Кристине Елинска объявила в соцсетях, что их семилетние отношения завершились, пишет портал LA.LV.

Теперь, когда после заявления о расставании прошло немного времени, оба решили поделиться тем, что происходило на самом деле. Несмотря на то, что со стороны их отношения казались идеальными, совместная жизнь длиною в семь лет подошла к концу.

В интервью журналу Privātā Dzīve Кристине призналась, что инициатором разрыва была она, и отметила, что Филю было нелегко принять это решение.

«Во мне долго копилось чувство обиды, я не чувствовала себя достаточно ценимой. Уже какое-то время думала, что, может быть, хватит стараться и чего-то ждать. Когда мы познакомились, мне было всего 26 лет, и я мечтала совсем о другом», — откровенно делится Кристине.

Миллионер Олег Филь также рассказал о своих чувствах:

«Трудно понять, в чём была причина. Возможно, разница в возрасте. Начались несостыковки в характерах». Напомним, Кристине моложе Филя на 17 лет.

«Если бы меня спросили, хотел бы я снова пережить то, что испытал с Кристине, я бы сказал — да! Потому что мы так много вместе создали и осуществили», — ответил Филь.

