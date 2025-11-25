Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Супруга миллионера Олега Филя рассказала, почему они расстались 0 699

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: instagram.com/kristinejelinska

instagram.com/kristinejelinska

ФОТО: Instagram

В обществе уже некоторое время циркулировали слухи о трудностях в отношениях миллионера Олега Филя и его давней возлюбленной Кристине Елински. В начале ноября слухи подтвердились — Кристине Елинска объявила в соцсетях, что их семилетние отношения завершились, пишет портал LA.LV.

Теперь, когда после заявления о расставании прошло немного времени, оба решили поделиться тем, что происходило на самом деле. Несмотря на то, что со стороны их отношения казались идеальными, совместная жизнь длиною в семь лет подошла к концу.

В интервью журналу Privātā Dzīve Кристине призналась, что инициатором разрыва была она, и отметила, что Филю было нелегко принять это решение.

«Во мне долго копилось чувство обиды, я не чувствовала себя достаточно ценимой. Уже какое-то время думала, что, может быть, хватит стараться и чего-то ждать. Когда мы познакомились, мне было всего 26 лет, и я мечтала совсем о другом», — откровенно делится Кристине.

Миллионер Олег Филь также рассказал о своих чувствах:

«Трудно понять, в чём была причина. Возможно, разница в возрасте. Начались несостыковки в характерах». Напомним, Кристине моложе Филя на 17 лет.

«Если бы меня спросили, хотел бы я снова пережить то, что испытал с Кристине, я бы сказал — да! Потому что мы так много вместе создали и осуществили», — ответил Филь.

LA.LV

Читайте нас также:
#интервью #отношения #расставание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу положили конец 27-летней вражде
Изображение к статье: Богатая американка покровительствует опальным отпрыскам британской монархии. Иконка видео
Изображение к статье: Мила Кунис рассказала, почему снимается в кино только раз в году
Изображение к статье: Женщина, которая уже не поет. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео