Отказ от алкоголя хотя бы на три недели способен значительно изменить состояние тела и самочувствие. Даже если вы пьёте «только по праздникам», регулярное употребление пусть небольших доз всё равно влияет на мозг, кожу, сердечно-сосудистую систему и настроение. Полное воздержание на 21 день позволяет увидеть, как сильно алкоголь воздействует на организм — и как быстро тело начинает восстанавливаться.

#1. Более ясный ум и крепкая память

Главный бонус трезвости — улучшение работы мозга. Даже умеренное употребление алкоголя со временем сокращает объём серого вещества и ухудшает способность запоминать информацию. Через месяц без спиртного улучшаются зрительная и вербальная память, концентрация, внимание.

#2. Естественный запах тела становится приятнее

У тех, кто не пьёт около месяца, меняется естественный запах. Учёные отмечают, что он становится более привлекательным для окружающих — это работает на уровне обоняния и химических сигналов.

#3. Снижение нагрузки на сердце

Минимизация алкоголя уменьшает риски развития гипертонии, инсульта и сердечных приступов. Даже один «бокал за ужином» перестаёт быть полезным, если регулярно превышать дозировку — поэтому 20–21 день без алкоголя позволяет сердечно-сосудистой системе отдохнуть.

#4. Возвращение чувствительности вкуса

Алкоголь притупляет работу вкусовых рецепторов. Отказавшись от вина или коктейлей, вы заметите, что продукты становятся ярче на вкус, а ароматы — насыщеннее.

#5. Здоровая кожа

Алкоголь обезвоживает и усиливает сухость кожи, провоцирует покраснения, воспаления и делает морщины заметнее. Исключив спиртное, можно увидеть, как кожа становится более гладкой, увлажнённой и ровной.

#6. Здоровье зубов и дёсен

Алкоголь содержит скрытые сахара и снижает выработку слюны, что ухудшает состояние эмали и способствует воспалению дёсен. Меньше алкоголя — меньше визитов к стоматологу.

#7. Стабильное настроение

Алкоголь кратковременно поднимает настроение, но затем резко снижает уровень серотонина, усиливает тревожность и провоцирует перепады эмоций. Уже через месяц трезвости настроение становится ровнее, а стресс переносится легче.

#8. Снижение веса — самый заметный эффект

Отказавшись от алкоголя:

вы исключаете множество пустых калорий из коктейлей и напитков;

снижаете аппетит (алкоголь увеличивает его на 40% согласно данным журнала Nutrition);

улучшаете обмен веществ.

Месяц без алкоголя нередко даёт тот же эффект, что и мягкая диета.