Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему Петр Кончаловский отказался от учебы в Италии 0 477

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мамина гордость.

Мамина гордость.

В последнее время поклонники звездной пары все чаще вспоминают о младшем наследнике.

22-летний Петр Кончаловский - нетипичный «золотой мальчик». Он вырос целеустремленным и эрудированным молодым человеком, на которого не могут нарадоваться его известные родители.

Поклонники продолжают отходить от шока, которым обернулось свежее интервью звезды фильма «Дом дураков». Юлия Высоцкая сообщила, что стала мамой в третий раз, а еще впервые прокомментировала страшную аварию, в которой серьезно пострадала ее дочь Маша. К сожалению, девушке теперь требуется длительная реабилитация, но родители продолжают бороться за своего ребенка, невзирая ни на что.

В последнее время поклонники звездной пары все чаще вспоминают о младшем наследнике знаменитой семейной пары Петре. В отличие от большинства сверстников из своего круга парень предпочитает вести закрытый образ жизни и практически не светится в соцсетях. Однако редкие появления сына Кончаловского и Высоцкой на публике все-таки заставляют признать очевидное: студент последнего курса МАРХИ (Московский архитектурный институт) вырос настоящим красавцем.

Комментируя характер своего ненаглядного отпрыска в беседе с Лаурой Джугелией, Юлия Высоцкая поделилась ранее неизвестными подробностями. Оказывается, Петр отличается целеустремленностью и упертостью. Последнее качество молодой человек унаследовал как раз от мамы.

«Он учится в МАРХИ. Его это интересует. Он действительно хорошо рисовал. И мне жалко, что он забросил это. Он не хочет совершенно рисунком заниматься. И мне немножко жалко, потому что мне казалось, что у него получается… Сейчас его заинтересовала урбанистика, сейчас его интересует индустриальная какая-то архитектура. То есть как-то он в эту сторону. Мне кажется, что ему нравится учиться. Я надеюсь, что он не разочаруется. По характеру это такая гремучая смесь. У него очень хорошо мозг устроен, вот прям Кончаловский, демагог. А от меня есть такая упертость. И вот я смотрю на него и думаю: Господи, вот мог от меня что-нибудь другое взять? Ну почему эту упертость надо было?»

Петр Кончаловский никогда не был бунтарем, не стремился вести богемную жизнь и не ходил по клубам. Одно время молодой человек хотел найти себя в модной индустрии, однако любовь к архитектуре в итоге победила. Чтобы помочь сыну проявить себя, режиссер и актриса пытались отправить его в Европу. Но в итоге Кончаловский-младший сумел настоять на своем: Флоренцию, Рим и Венецию он променял на учебу в российском вузе. Петр искренне считает отечественное архитектурное образование одним из лучших в мире, что в итоге сумел донести и до своих родителей.

Читайте нас также:
#звезды #образование #интервью #архитектура #знаменитости #карьера #родители и дети #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Изображение к статье: У нее было золотое детство. Иконка видео
Изображение к статье: Последний солдат декаданса: Проханов покусился на святое Эксклюзив!
Изображение к статье: Теперь она сможет корректировать поведение спутника жизни. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Танцы на льду: вчера десятки пациентов обратились в Травматологическую больницу
Наша Латвия
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео