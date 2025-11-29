22-летний Петр Кончаловский - нетипичный «золотой мальчик». Он вырос целеустремленным и эрудированным молодым человеком, на которого не могут нарадоваться его известные родители.

Поклонники продолжают отходить от шока, которым обернулось свежее интервью звезды фильма «Дом дураков». Юлия Высоцкая сообщила, что стала мамой в третий раз, а еще впервые прокомментировала страшную аварию, в которой серьезно пострадала ее дочь Маша. К сожалению, девушке теперь требуется длительная реабилитация, но родители продолжают бороться за своего ребенка, невзирая ни на что.

В последнее время поклонники звездной пары все чаще вспоминают о младшем наследнике знаменитой семейной пары Петре. В отличие от большинства сверстников из своего круга парень предпочитает вести закрытый образ жизни и практически не светится в соцсетях. Однако редкие появления сына Кончаловского и Высоцкой на публике все-таки заставляют признать очевидное: студент последнего курса МАРХИ (Московский архитектурный институт) вырос настоящим красавцем.

Комментируя характер своего ненаглядного отпрыска в беседе с Лаурой Джугелией, Юлия Высоцкая поделилась ранее неизвестными подробностями. Оказывается, Петр отличается целеустремленностью и упертостью. Последнее качество молодой человек унаследовал как раз от мамы.

«Он учится в МАРХИ. Его это интересует. Он действительно хорошо рисовал. И мне жалко, что он забросил это. Он не хочет совершенно рисунком заниматься. И мне немножко жалко, потому что мне казалось, что у него получается… Сейчас его заинтересовала урбанистика, сейчас его интересует индустриальная какая-то архитектура. То есть как-то он в эту сторону. Мне кажется, что ему нравится учиться. Я надеюсь, что он не разочаруется. По характеру это такая гремучая смесь. У него очень хорошо мозг устроен, вот прям Кончаловский, демагог. А от меня есть такая упертость. И вот я смотрю на него и думаю: Господи, вот мог от меня что-нибудь другое взять? Ну почему эту упертость надо было?»

Петр Кончаловский никогда не был бунтарем, не стремился вести богемную жизнь и не ходил по клубам. Одно время молодой человек хотел найти себя в модной индустрии, однако любовь к архитектуре в итоге победила. Чтобы помочь сыну проявить себя, режиссер и актриса пытались отправить его в Европу. Но в итоге Кончаловский-младший сумел настоять на своем: Флоренцию, Рим и Венецию он променял на учебу в российском вузе. Петр искренне считает отечественное архитектурное образование одним из лучших в мире, что в итоге сумел донести и до своих родителей.