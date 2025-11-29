Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили ключевой механизм, который запускает возрастное воспаление и ускоряет старение организма. Это открытие может стать основой для новых способов профилактики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, а также улучшения качества жизни в пожилом возрасте.

Как воспаление связано со старением

Исследователи выяснили, что хроническое воспаление возникает из-за нарушенной передачи кальциевых сигналов в митохондриях определённых иммунных клеток. Митохондрии отвечают за выработку энергии, и их работа напрямую зависит от корректного взаимодействия с кальцием.

С возрастом макрофаги — клетки, защищающие организм от патогенов и очищающие его от «клеточного мусора» — начинают хуже использовать и поглощать кальций. Это делает их менее эффективными и приводит к чрезмерной воспалительной реакции, которая в долгосрочной перспективе ускоряет биологическое старение.

Что предлагают учёные

По словам руководителя исследования Бимала Н. Десаи, улучшение способности макрофагов усваивать кальций может снизить воспаление и замедлить развитие возрастных болезней.

Такой подход потенциально позволит:

замедлить нейродегенеративные процессы;

снизить риски сердечно-сосудистых нарушений;

укрепить работу иммунной системы в пожилом возрасте.

При этом учёные подчёркивают: проблема не в нехватке кальция, а в невозможности клеток правильно его применять. Поэтому добавки кальция не решат проблему — необходима активация конкретных молекулярных механизмов внутри иммунных клеток.

Почему это открытие важно

Макрофаги присутствуют практически во всех органах, включая мозг, поэтому их работа влияет на общее состояние организма. Новые данные помогают понять, почему в пожилом возрасте иммунная система становится слабее и склоннее к хроническим воспалительным процессам.

Исследование также предполагает, что обнаруженный механизм может действовать и в других типах иммунных клеток, что открывает ещё больше возможностей для разработки будущих методов терапии.

Источник: autogear