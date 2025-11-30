Baltijas balss logotype
Иван Ургант не придал значения откровенным снимкам 25-летней падчерицы Эрики 0 661

Lifenews
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юная Кикнадзе акцентирует свои достоинства.

Юная Кикнадзе акцентирует свои достоинства.

Она уехала из отчего дома еще в 16 лет, перебравшись в США и поступив в колледж.

Падчерица ведущего «Вечернего Урганта» вновь публикует смелые фотографии. 25-летняя Эрика по-прежнему не боится дразнить публику.

Далеко не все помнят, что Иван Ургант на самом деле многодетный отец. Хотя Эрика Кикнадзе не приходится ему родным ребенком, шоумен действительно питает к ней самые нежные чувства.

Эрика уехала из отчего дома еще в 16 лет, перебравшись в США и поступив в колледж Parsons в Нью-Йорке. Несмотря на жизнь за границей, девушка не отдалилась от звездного отчима. Так, в минувший август Иван посвятил падчерице праздничный пост в личном блоге в Instagram.

Ургант вел себя как идеальный отец даже тогда, когда в Сети начали много обсуждать творчество Кикнадзе. В какой-то момент девушка стала выкладывать в личном блоге в Instagram довольно смелые фотографии. Среди них был снимки, на которых она оголяла зад в метро и другие аналогично откровенные кадры.

Сейчас такого контента в соцсетях Эрики намного меньше. И все равно красавица-дочка Урганта все еще любит поснимать себя в неожиданных позах. Так, сейчас она выставила в разделе Stories личного блога в Instagram селфи. На фотографии Кикнадзе сидит на полу и будто соблазняет кого-то через объектив камеры: в белом мини-платье, со слегка задранной юбкой американская дочь Урганта схватила себя за грудь в развязной позе без какого-либо намека на скромность или стыд.

Ургант, надо сказать, действительно никогда не придавал какого-либо значения подобным снимкам Эрики.

Да и сама Кикнадзе не обращала внимания на критику в Сети. Впрочем, за последние годы про эту семью чего только ни говорили, так что вряд ли Иван и его родные обращают внимания на такие вещи, как комментария под случайными фотографиями.

Оставить комментарий

