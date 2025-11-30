Меган Маркл и принц Гарри впервые привлекли своих детей к волонтёрской работе, превратив участие в благотворительных инициативах в семейный проект. Сассекские вместе с Арчи и Лилибет присоединились к акции, направленной на помощь людям, испытывающим нехватку продовольствия.

Семья посетила волонтёрскую кухню Our Big Kitchen в Лос-Анджелесе, где участвовала в приготовлении и упаковке еды для нуждающихся. На опубликованных Archewell снимках видно, как Меган и Гарри работают вместе с детьми: Лилибет наблюдает за процессом выкладывания теста на противень, а Арчи помогает раскатывать тесто в сахарной пудре и корице.

Меган поделилась фотографиями и назвала участие семьи в проекте вдохновляющим опытом. Герцогиня отметила, что подобные занятия помогают детям понимать ценность вещей и труда. Ранее, в подкасте Aspire, она рассказывала, что старается прививать Арчи и Лилибет практичность и уважение к еде — в том числе благодаря садоводству, которое учит терпению и осознанности.

«Прояви себя, твори добро», — написала Меган в блоге, подчеркнув важность участия семьи в помощи другим.

