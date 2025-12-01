Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

47-летняя супруга Брюса Уиллиса готовится к печальному Рождеству 0 441

Lifenews
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Она решила поддерживать мужа до конца.

Она решила поддерживать мужа до конца.

"Приходится учиться и адаптироваться, нужны новые воспоминания, новые традиции".

Жена знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала о подготовке к Рождеству в новых условиях. Семья продолжает отмечать праздники, только теперь адаптируясь к новым обстоятельствам — неизлечимой болезни актера. Об этом в интервью People поделилась его супруга Эмма Хеминг.

По ее словам, родные уже готовятся к празднованию Рождества, несмотря на трудности, связанные с состоянием здоровья Брюса. Хеминг объяснила, что деменция — очень тяжелое заболевание, но она старается поддерживать мужа и находить место для радости.

«Приходится учиться и адаптироваться, нужны новые воспоминания, новые традиции, которых не было раньше. Жизнь просто продолжается. Деменция — это сложно, но в этом все равно есть радость», — поделилась Эмма.

Она также указала на важность сохранения традиций в обновленном формате и подчеркнула, что для нее счастье — это быть рядом с любимым человеком.

«Я могу быть его женой и находиться рядом с ним. И это моменты счастья», — подытожила Хеминг.

Ранее сообщалось, что 70-летний Брюс Уиллис закончил карьеру из-за болезни. Сначала у него заподозрили афазию, но диагноз изменился на лобно-височную деменцию. Болезнь прогрессировала, и актер перестал узнавать близких. В будущем мозг Брюса Уиллиса может послужить науке, потому что семья намерена передать его для медицинских исследований.

Читайте нас также:
#рождество #Брюс Уиллис #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Главный мушкетер гордится наследницей. Иконка видео
Изображение к статье: 70-летней артистке сейчас приходится непросто.
Изображение к статье: Эта войсковая часть считается элитарной. Иконка видео
Изображение к статье: Теперь она развивает свой косметический бренд. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео