Жена знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала о подготовке к Рождеству в новых условиях. Семья продолжает отмечать праздники, только теперь адаптируясь к новым обстоятельствам — неизлечимой болезни актера. Об этом в интервью People поделилась его супруга Эмма Хеминг.

По ее словам, родные уже готовятся к празднованию Рождества, несмотря на трудности, связанные с состоянием здоровья Брюса. Хеминг объяснила, что деменция — очень тяжелое заболевание, но она старается поддерживать мужа и находить место для радости.

«Приходится учиться и адаптироваться, нужны новые воспоминания, новые традиции, которых не было раньше. Жизнь просто продолжается. Деменция — это сложно, но в этом все равно есть радость», — поделилась Эмма.

Она также указала на важность сохранения традиций в обновленном формате и подчеркнула, что для нее счастье — это быть рядом с любимым человеком.

«Я могу быть его женой и находиться рядом с ним. И это моменты счастья», — подытожила Хеминг.

Ранее сообщалось, что 70-летний Брюс Уиллис закончил карьеру из-за болезни. Сначала у него заподозрили афазию, но диагноз изменился на лобно-височную деменцию. Болезнь прогрессировала, и актер перестал узнавать близких. В будущем мозг Брюса Уиллиса может послужить науке, потому что семья намерена передать его для медицинских исследований.