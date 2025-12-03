Baltijas balss logotype
Почему ритуальный танец из Новой Зеландии вызвал глобальную бурю эмоций

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Боди-позитивные танцовщицы возрождают древнее искусство.

Боди-позитивные танцовщицы возрождают древнее искусство.

Игроки, исполнявшие эти движения, достигали повышенного уровня сердечного ритма.

Новозеландская хака — традиционный ритуальный танец народа маори, который используется для приветствия гостей или выражения силы, гордости и единства племени. Чаще всего исполняется на спортивных соревнованиях как бы для устрашения своего соперника.

Однако хака по сей день остается спорной темой: одни ее любят, другие считают, что она уже изжила себя.

Даже на землях маори, где этот танец преподают в школах, подобная форма протеста далеко не всегда приветствуется. Например, в прошлом году из-за него в парламенте Новой Зеландии разразился целый скандал. Трое депутатов-маори исполнили хаку в знак протеста против поправок в договоре Вайтанги — соглашении между британской короной и маори, подписанном 184 года назад. Двоих депутатов отстранили от работы на 21 день, а еще одного — на неделю.

С аналогичным посылом в эпицентре скандала оказался и действующий игрок сборной Англии Джо Марлер. Накануне матча с Новой Зеландией он назвал танец «нелепым» и призвал «отправить его в утиль». Это уже второй раз, когда регбист заикнулся на эту тему: он также критиковал хаку в прошлогоднем матче против Новой Зеландии.

В соцсети X (бывш. Twitter) спортсмен написал: «Хаку нужно запретить. Это тупо нелепо». Эти слова вызвали волну возмущения новозеландских болельщиков, потребовавших от спортсмена извинений. К обсуждению вскоре подключился и главный тренер новозеландцев Скотт Робертсон, посоветовав Марлеру быть более аккуратным в выражениях. Спустя несколько дней английский игрок опубликовал извинения: «Хотел извиниться перед всеми фанатами Новой Зеландии, кого оскорбил своим неудачно сформулированным твитом. Я не имел в виду ничего плохого, просто хотел, чтобы сняли ограничения на ответные реакции без санкций».

Но действительно, почему бы не использовать подобные ритуальные выступления во благо, особенно учитывая нынешнюю моду на традиционализм и всяческую поддержку культуры малых народов. Каждая сборная могла бы найти или создать свой уникальный образ, обряд, вдохновленный местными обычаями. Это придало бы спорту еще больше зрелищности, а самим спортсменам — мощный заряд энергии перед игрой. Болельщики бы были без ума — просто представьте сборную России, исполняющую в унисон низким голосом «Черный ворон».

В Квинслендском университете даже провели исследование, которое показало, что игроки, исполнявшие эти боевые танцы, достигали повышенного уровня сердечного ритма за пару минут до начала матча. Эти движения эквивалентны разминке, в то время как соперники стоят на месте, часто на холоде. Конечно, это незначительное преимущество, но на профессиональном уровне оно может стать решающим фактором в том, удастся ли забить в первые пять минут или нет.

«Если это давало им заряд энергии, то и мне — моральный, — делился в разговоре с The Guardian Виктор Мэтфилд, бывший игрок сборной ЮАР по регби. — Я знал, что меня ждет борьба, и это заставляло меня действовать. Я смотрел на них и принимал вызов. Это замечательная вещь в регби».

Любой болельщик запомнит момент, когда впервые увидит это собственными глазами, отметил Мэтфилд. По его словам, именно хака делает матчи с новозеландцами уникальными.

Читайте нас также:
#борьба #спорт #культура #социальные сети #традиции #Новая Зеландия #танец #регби
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео