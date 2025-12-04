Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

10 скрытых способов предательства в браке, о которых стоит знать 0 256

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 10 скрытых способов предательства в браке, о которых стоит знать

Многие считают, что самым тяжким предательством в браке является физическая измена. Но на самом деле существует множество других форм предательства, от которых оправиться бывает даже труднее.

1. Ложь, явная или скрытая

Ложь разрушает доверие и постепенно подрывает атмосферу в семье. Независимо от того, открыта она или скрыта, её последствия трудно исправить.

2. Внезапный уход

Неожиданный уход без объяснений оставляет партнера в состоянии неопределенности, вызывая сомнения и переживания. Такой поступок может надолго оставить эмоциональный шрам.

3. Разрушительная ревность

Ревность без доверия мешает совместным планам и разрушает гармонию. Отношения могут сохраняться только при взаимном доверии и поддержке.

4. Двойная жизнь

Если один из супругов ведет насыщенную жизнь вне семьи и скрывает это, это предательство наносит сильную эмоциональную рану и часто приводит к разрыву.

5. Отказ планировать совместное будущее

Нежелание обсуждать детей, совместный бизнес или даже отпуск воспринимается как угроза браку и подрывает доверие.

6. Манипуляции

Использование чувств, денег, семьи или друзей для контроля над партнером разрушает отношения и может привести к разводу.

7. Невнимание

Пренебрежение комплиментами, сюрпризами, совместным времяпрепровождением разрушает атмосферу в семье и ведет к эмоциональному отдалению.

8. Оскорбления и агрессия

Физическое или словесное насилие недопустимо. Оно разрушает любые отношения, а страдают от него как женщины, так и мужчины.

9. Отсутствие общения

Коммуникация — один из столпов семьи. Даже интроверт должен обсуждать будущее и строить конструктивные отношения с партнером.

10. Излишняя секретность

Секретность важна, но чрезмерное количество тайн подрывает доверие и разрушает гармонию в доме. Личный простор допустим, но не в ущерб близости.

Читайте нас также:
#развод #агрессия #манипуляции #ложь #ревность #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разница в возрасте сыграла роковую роль. Иконка видео
Изображение к статье: Чудо-предметы придуманы для людей с аутизмом, а пользуются ими все Иконка видео
Изображение к статье: Античные граждане любили выпивать. Иконка видео
Изображение к статье: Некогда выдающаяся артистка превратилась в развалину. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео