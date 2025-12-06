Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прилучный не добился изменения решения о проживании сына 0 364

Lifenews
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прилучный не добился изменения решения о проживании сына

Актёр Павел Прилучный попытался оспорить ранее вынесенное судебное решение о том, с кем должен жить его сын от брака с Агатой Муцениеце, однако апелляция не принесла результата. Московский городской суд оставил в силе постановление первой инстанции, подтвердив прежний порядок проживания ребёнка и выплаты алиментов.

Московский городской суд оставил без изменений решение Головинского районного суда, который летом определил место жительства 12-летнего сына Прилучного и Муцениеце у матери и сохранил действующие алиментные обязательства. В пресс-службе судов общей юрисдикции уточнили, что коллегия изучила доводы актёра, но не нашла оснований для пересмотра дела.

Прилучный настаивал, что фактически мальчик проводит с ним большую часть времени, и просил изменить условия. Его представители ссылались на нарушения процедуры и выводы психологической экспертизы, где упоминалось желание ребёнка жить с отцом. Эти аргументы суд не принял.

Ситуация вновь привлекла внимание публики, поскольку после развода в 2020 году бывшие супруги неоднократно сталкивались в судебных разбирательствах — от вопросов жилья до требований о пересмотре алиментов. Свои иски подавала и Агата Муцениеце, включая заявления о взыскании выплат и об ограничении прав пользования квартирой.

Осенью Прилучный подал апелляционную жалобу, рассчитывая изменить правовую оценку ситуации, однако Мосгорсуд подтвердил выводы первой инстанции. Ребёнок продолжит жить с матерью, а прежние договорённости остаются в силе.

Источник: kleo.ru

Читайте нас также:
#алименты #развод #Агата Муцениеце #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Теперь наследие влиятельной общины будет тщательно изучено. Иконка видео
Изображение к статье: В свои года Наташа, мать 5 детей - свежа и хороша. Иконка видео
Изображение к статье: Оленька всегда восхищает своей красотой. Иконка видео
Изображение к статье: Кадр из фильма «В сетке. Рождение легенды ТТТ». Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео