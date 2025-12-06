Актёр Павел Прилучный попытался оспорить ранее вынесенное судебное решение о том, с кем должен жить его сын от брака с Агатой Муцениеце, однако апелляция не принесла результата. Московский городской суд оставил в силе постановление первой инстанции, подтвердив прежний порядок проживания ребёнка и выплаты алиментов.

Московский городской суд оставил без изменений решение Головинского районного суда, который летом определил место жительства 12-летнего сына Прилучного и Муцениеце у матери и сохранил действующие алиментные обязательства. В пресс-службе судов общей юрисдикции уточнили, что коллегия изучила доводы актёра, но не нашла оснований для пересмотра дела.

Прилучный настаивал, что фактически мальчик проводит с ним большую часть времени, и просил изменить условия. Его представители ссылались на нарушения процедуры и выводы психологической экспертизы, где упоминалось желание ребёнка жить с отцом. Эти аргументы суд не принял.

Ситуация вновь привлекла внимание публики, поскольку после развода в 2020 году бывшие супруги неоднократно сталкивались в судебных разбирательствах — от вопросов жилья до требований о пересмотре алиментов. Свои иски подавала и Агата Муцениеце, включая заявления о взыскании выплат и об ограничении прав пользования квартирой.

Осенью Прилучный подал апелляционную жалобу, рассчитывая изменить правовую оценку ситуации, однако Мосгорсуд подтвердил выводы первой инстанции. Ребёнок продолжит жить с матерью, а прежние договорённости остаются в силе.

