73-летняя Шэрон Осборн рассказала о последних словах Оззи

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Одна из самых ярких пар шоу-бизнеса.

Одна из самых ярких пар шоу-бизнеса.

«Оставьте его. Вы не можете. Он умер».

73-летняя Шэрон Осборн рассказала о последних трогательных словах своего мужа Оззи. В день своего ухода у музыканта были только две просьбы к любимой.

Напомним, легендарный рокер скончался 22 июля текущего года от остановки сердца. Ранее у певца диагностировали пневмонию и сепсис. В то утро Оззи проснулся довольно рано. Около четырех утра. Чувствовал себя неважно, но все же отправился в тренажерный зал позаниматься и взбодриться.

Спустя 20 минут его бездыханное тело обнарушила жена. Осборн успел попрощаться с Шэрон, пишет Daily Mail. «Поцелуй меня. Крепко обними меня», — попросил он, чувствуя, что уходит. Прибывшие в дом артиста медики пытались реанимировать его, но супруга пояснила им, что ничего не поможет. «Оставьте его. Вы не можете. Он умер», — отстранила она врачей.

Тем не менее, уже почившего Оззи на вертолете доставили в клинику, чтобы продолжить реанимационные мероприятия. Но все было тщетно. Вдова добавила, что потеря навсегда останется в ее сердце, отликаясь невыносимой болью. Она публично заявила, что больше никогда не выйдет замуж и останется верна лишь одному мужчине.

Ранее Шэрон рассказала о скандале с изменой и о последующем воссоединении с фронтменом Black Sabbath:

«Послушайте, каждый переживает подобный опыт по-разному. Однако, когда находишься замужем за зависимой личностью - ну знаете, наркотики, алкоголь, еда, работа, женщины - от меня по этой части женщины ничему не научатся, но вот пары могут многому поучиться у нас». Она продолжила: «Моему мужу хватило смелости, чтобы выйти и сказать: "Эй, ты меня застукала. Мне нужна помощь. Я зависим, и вот что я намерен сделать". И он долгое время лечился от этого».

Шэрон добавила: «Мы говорим об этом, мы смеемся над этим. Потому что это помогает преодолеть проблемы. Потому что иначе это будет как... Помните сцену с душевой занавеской в "Психо"? Нет, конечно, я шучу. Но знаете, приходится находить смешное в некоторых вещах. И вот так мы всегда выдумываем всякие глупости на эту тему».

#музыка #измена #рок #Оззи Осборн #лечение #семейные отношения
