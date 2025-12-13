С наступлением первого адвента (первой предрождественской недели) она с дочкой Дианой провела финал XII конкурса молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте». А затем состоялся первый концерт «Рождественская прелюдия».

Таланты надо заметить

Как говорится, место встречи изменить нельзя. Финал конкурсов талантов прошел в юрмальском малом зале «Дзинтари», причем, сутра до вечера, когда проходил конкурс, доступ был открытый для всех желающих.

В составе жюри конкурса работали опытные педагоги и профессиональные музыканты и деятели культуры: пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Том Островскис композитор, дирижер, руководитель кафедры оркестрового дирижирования Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, профессор Андрис Вецумниекс; скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба; выдающийся композитор Артур Маскатс; директор рижской музыкальной школы им. Я. Медыня, саксофонист Айнар Шабловский; контртенор Сергей Егерс; пианист, лауреат престижных международных конкурсов, руководитель кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Андрей Осокин; музыкальный педагог Дагния Стаке. Председатель жюри — патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд Инесса Галанте.

А «Рождественская прелюдия» традиционно проходит в величественном Домском Соборе, куда выстраивается длинная очередь. И, пожалуй, это самая приятная очередь в Рождество, которая начинается на Домской площади у елки и неспешно продвигается в древний храм, подсвеченный новогодними огнями.

«Большую роль в моем успехе и становлении сыграли учителя, – говорит Инесса. – Они заложили в меня столько сил, усердия и все эти заложенные в меня усилия я обязана передать новому поколению. Из года в год, вот уже двенадцатый раз, мы собираем юные таланты в различных категориях и помогаем им начать успешно путь в большой музыкальный мир. Призы получают три лауреата в разных номинациях - вокальное искусство, клавишные инструменты, струнные инструменты, духовые/ударные инструменты. И радует, что многие наши атланты, которые начинали с нами в самом начале, теперь выступает на лучших сценах - кто-то в Латвийской Национальной опере, где некогда начинала и я в середине восьмидесятых годов, а кто-то выступает и в оперной Мекке, в миланской Ла Скала! Латвия страна небольшая, но действительно столь богата талантами - их надо вовремя заметить и поддержать!»

Самое приятное, что многие юные таланты потом стартуют в рождественских концертах оперной дивы и ее друзей – под Рождество в Домском, а летом - в большом зале «Дзинтари» на впервые проведенном в уходящем году фестивале Baltic awards, в рамках которого вручаются призы самым лучшим музыкантам и ученым трех стран Балтии. Кстати, на концерт Галанте в Домском такой наплыв слушателей, что сейчас провели и дополнительный. Выступили постоянные участники подобных концертов - контртенор и интерпретатор барочной музыки Сергей Егерс, композитор и органист Айвар Калейс, солисты Латвийской национальной оперы и балета, сопрано Инна Клочко и тенор Артем Сафронов, хор мальчиков 1-й рижской музыкальной школы имени Язепа Мединя под руководством дирижера Романа Ванагса.

А ведь могла бы стать доктором

Всем присутствующим Инесса Галанте во время концертов в Домском (их история насчитывает уже более, чем двадцатилетнюю историю) желает крепкого здоровья – стоит напомнить, что первое высшее образование у нее медицинское. «Здоровье напрямую зависит от настроения, а настроение - от хороших мыслей, на которых в самое время сосредоточиться в зимние праздник, - говорит певица. - В Рождество пусть исполняются все мечты!»

И продолжение следует - 14 декабря в Домском Инесса выступит с самыми замечательными пианистами Латвии — с Даумантом Лиепиньшем, Андреем Осокиным, Айваром Калейсом (будет его «вступительное слово» с органом), молодым пианистом, лауреатом «Талантов Инессы Галанте» Александром Комкой. И сыграет одиннадцатилетний Густав Калейс, которого в народе уже именуют «маленьким Маэстро». В финале концерта все пять пианистов выступят одновременно, сыграв в десять рук!

О вреде жирного и сладкого

«Классическое искусство – один из факторов, который делает нашу жизнь более прекрасной. Быть может, это самый главный фактор. Все должно быть посвящено моральным, внутренним ценостям. Нельзя запутываться в каких-то, извините, помоях и думать только о деньгах. Накопительство, стяжательство для многих сейчас стало главной целью, это ужасно. Но сколько можно думать только о жирном и сладком? Зачем делать для себя приоритетами тупость и гламур? Есть и другие, более важные ценности, и это не просто слова.

Мы существуем, чтобы распахивать свои сердца, чтобы погружать их в давно забытые ощущения и заставлять взлететь над обыденностью жизни. Есть все-таки такие понятия, как этика, благородство, умение помочь слабому, относиться нежно не только к старикам и детям, но и вообще ко всему окружающим тебя людям. Именно этому и посвящены мои концерты, чтобы пробудить в людях прежде всего человеческое начало».