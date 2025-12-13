Baltijas balss logotype
Режиссер Уинтер, подвергавшийся сексуальному насилию, в 60 лет снял циничную комедию

Lifenews
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юному Алексу пришлось пережить такое, что и не расскажешь.

Юному Алексу пришлось пережить такое, что и не расскажешь.

Когда на сцене появляются свидетели-шантажисты, подельникам приходится принять ещё более сомнительное решение.

11 декабря — премьера американской чёрной комедии «Дело семейное», снятая режиссёром Алексом Уинтером.

По сюжету брат и сестра Ной и Меган возвращаются в родной городок, чтобы привести в порядок родительский дом перед продажей. В подвале они находят давно зарытое тело пропавшей соседки. Сюрприз может обернуться скандалом, потерей наследства и оглаской семейных тайн. Вместо обращения в полицию Ной и Меган решают замести следы, скрыв преступление родителей. Но когда на сцене появляются свидетели-шантажисты, подельникам приходится принять ещё более сомнительное решение.

В главных ролях снялись Кая Скоделарио («Молокососы») и Джош Гэд («Холодное сердце»). Им составили компанию Билли Лурд («Американская история ужасов») и Энтони Кэрриган («Готэм»).

Сам режиссёр Алекс Уинтер также исполнил роль в собственном фильме. Ранее он больше был известен как актёр: например, играл в дуэте с Киану Ривзом в культовых «Невероятных приключениях Билла и Теда».

«Дело семейное» было показано впервые на кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года. Фильм заслужил одобрение кинокритиков, назвавших картину циничным, но очень смешным неонуаром о том, как мы неизбежно превращаемся в собственных родителей». На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины — 71%.

Уинтер имеет двойное гражданство: британское и американское. Уинтер был женат на писательнице Соне Доусон, в браке с которой у него в 1998 году родился сын. Позже супруги развелись. В 2010 году женился на продюсере Рэмси Энн Наито. У пары двое детей. В 2018 году признался, что подвергся «интенсивному и продолжительному» сексуальному насилию во время выступлений на Бродвее в детстве со стороны пожилого мужчины и пережил посттравматическое стрессовое расстройство, но отказался назвать имя своего обидчика.

В ответ на политическую деятельность Илона Маска и Департамента эффективности правительства в феврале 2025 года Уинтер, ярый владелец электромобилей, активно содействовал расширению общенациональных протестов у автосалонов Tesla, призывая компанию избавиться от «токсичной фигуры» Маска.

Читайте нас также:
#кино #Голливуд #режиссер #кинематограф #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
