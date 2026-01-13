Оскароносные актеры Николь Кидман (58) и Рассел Кроу (61) оказались в центре слухов о возможном романе из-за непубличных встреч за кофе.

По данным Radar Online, Кроу стал для Николь важной опорой после разрушения ее брака, поскольку сам пережил сложный развод. Он поддерживает подругу почти ежедневными звонками, также они недавно несколько раз ходили вместе на кофе. Мужчина помог ей взять себя в руки, посоветовав сосредоточиться на работе.

Актриса уже подписалась на несколько новых проектов, некоторые из которых даже пересекаются по графику, оставляя ей минимум времени для переживаний.

Отмечается, что Николь Кидман и Рассел Кроу знакомы еще с подростковых лет в Австралии, но впервые появились вместе на экране только в 2018 году в драме "Пропавший мальчик", где сыграли супругов. С тех пор они поддерживают тесную связь, а Кроу даже присылает Кидман сценарии проектов, в которых хотел бы с ней поработать.

Сближение давних друзей вызвало напряжение в отношениях Кроу с его многолетней партнершей Бритни Терио (34). Женщина воспринимает ситуацию настороженно, ведь столь тесный контакт с коллегой выглядит угрожающе для отношений. В то же время сама Кидман, как утверждают источники, настаивает, что ее связь с Кроу носит исключительно дружеский характер.