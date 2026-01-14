Голливудская актриса выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе и, по данным источников, готовится к переезду после того, как дети достигнут совершеннолетия.

Американская актриса Анджелина Джоли может в ближайшее время покинуть США. Об этом сообщает инсайдер, приводя ряд косвенных доказательств, в частности продажу недвижимости актрисы в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание People, Джоли выставила на продажу особняк, в котором живет с 2016 года. Более того, по словам источников, актриса уже не афишируя показывает дом потенциальным покупателям.

Инсайдер утверждает, что звезда Голливуда серьезно рассматривает переезд в Европу. Основной причиной такого решения якобы стала потребность в большей приватности. По словам источника, в европейских странах публичные личности могут жить спокойнее, а дети актрисы, которые не стремятся к публичности, смогут избегать чрезмерного внимания папарацци.

Когда именно Анджелина Джоли планирует покинуть США, пока неизвестно. Тем не менее, актриса обязана проживать в Лос-Анджелесе до совершеннолетия детей согласно соглашению, заключенному с бывшим мужем Брэдом Питтом. Младшим детям Джоли 12 июля исполняется 18 лет, поэтому, вероятно, именно после этой даты она сможет реализовать свои планы по переезду.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, которая недавно посетила Украину, впервые вышла на связь после своего визита. На своей странице в Instagram, где у нее почти 16 миллионов подписчиков, актриса эмоционально поделилась впечатлениями от увиденного в прифронтовых городах.

"На этой неделе посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Угроза дронами была постоянной, трудно там находиться. Слышишь гудение в небе. Здесь это уже называют "сафари на людей" - дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать местных жителей без остановки" - написала Джоли.

Актриса призналась, что даже за несколько дней пребывания почувствовала, насколько изнурительно жить под постоянной опасностью. Она рассказала, что школы, клиники и детские сады приходится переносить в подвалы, но украинцы продолжают жить и бороться.

"Это было тяжело видеть, но одновременно невероятно вдохновляет" - добавила звезда.

В своем обращении Джоли также затронула глобальную тему безразличия к военным конфликтам и призвала правительства мира действовать решительнее.

"Трудно понять, как в мире с таким мощным потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Гаазе, Йемене и во многих других местах ежедневно страдают так".