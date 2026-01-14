Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семен Бычков, уроженец Ленинграда, возглавил Парижскую оперу 0 163

Lifenews
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Его талант оценили знатоки музыки по всему миру.

Его талант оценили знатоки музыки по всему миру.

Музыкант покинул СССР в 1974 году и в 1983 году стал гражданином США.

Американский дирижёр Семен Бычков возглавит Парижскую национальную оперу. Ближайшим выступлением Семена Бычкова в Парижской опере станет постановка "Евгений Онегин", режиссером которой стал актер Рэйф Файнс. Главные роли в спектакле играют российские артисты.

Спектакли пройдут с 23 января по 15 февраля в Пале Гарнье. А уже с августа 2028 года Бычков займет пост музыкального директора Парижской оперы. В этой должности он будет отвечать за художественный уровень оркестра, хора и вокальных педагогов, участвовать в планировании репертуара и прослушиваниях на ключевые позиции. По условиям контракта, Бычков также будет дирижировать двумя оперными постановками и шестью симфоническими концертами в каждом сезоне на протяжении четырех лет действия контракта.

Бычков вступит в должность после большой реконструкции театра. После сезона 2026/27 сцену Пале Гарнье закроют, а Опера Бастилии планирует остановку примерно с 2030 года на два сезона. Бычков считает, что это может стать шансом усилить симфоническую работу оркестра на фоне сокращения количества постановок.

Семен Бычков родился в Ленинграде в еврейской семье в 1952 году. Его родной дядя – американский дирижёр Якова Крейцберга, его прапрадед был дирижёром в Одесской опере. Бычков покинул СССР в 1974 году и в 1983 году стал гражданином США. Возглавлял Симфонический оркестр Гранд-Рапидс, был главным приглашённым дирижёром Филармонического оркестра Баффало, возглавлял Оркестр Парижа и оперный фестиваль "Флорентийский музыкальный май". Затем возглавил Симфонический оркестр Кёльнского радио. С 2018 года избран главным дирижёром Чешского филармонического оркестра.

Дирижирует произведениями европейских романтиков, русских композиторов и современных мастеров (Лучано Берио и др.).

В дискографии Бычкова — более 40 CD и DVD. На них записаны симфонии Брамса, Малера, Шостаковича, сочинения Барбера, Берио, Берлиоза, Бизе, Бруха, Вагнера, Верди, Вольфа, Дютийе, Масканьи, Мендельсона, Мийо, Моцарта, Онеггера, Прокофьева, Пуленка, Равеля, Рахманинова, Россини, Стравинского, Франка, Чайковского, Р.Штрауса, Элгара и др.

Запись оперы Р. Штрауса «Дафна» в 2006 году получила престижную премию ECHO Klassik в номинации «Лучшая оперная запись года».

Запись Бычковым 5-й симфонии Шостаковича с оркестром Берлинской филармонии стала обладателем премии Belgian Caecilia Award и была признана «Записью года» в рейтинге Stereo Review. А «Евгений Онегин» (с Orchestre de Paris) включен в число 30 лучших оперных записей за всю историю звукозаписи. Семён Бычков и оркестр WDR являются активными пропагандистами русской музыки.

В июне 2009 года Бычков и Оркестр Западногерманского радио участвовали в IV Фестивале симфонических оркестров мира в Москве (в программе концерта — Симфония № 2 Шумана и «Альпийская симфония» Р. Штрауса).

Читайте нас также:
#музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Билеты на ее выступления раскупят как горячие пирожки. Иконка видео
Изображение к статье: Эта Эмили, она такая милая. Иконка видео
Изображение к статье: Бруклин Бекхэм официально запретил родителям общаться с ним
Изображение к статье: Посол доброй воли полюбила страдающую Украину. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео