Музыкант покинул СССР в 1974 году и в 1983 году стал гражданином США.

Американский дирижёр Семен Бычков возглавит Парижскую национальную оперу. Ближайшим выступлением Семена Бычкова в Парижской опере станет постановка "Евгений Онегин", режиссером которой стал актер Рэйф Файнс. Главные роли в спектакле играют российские артисты.

Спектакли пройдут с 23 января по 15 февраля в Пале Гарнье. А уже с августа 2028 года Бычков займет пост музыкального директора Парижской оперы. В этой должности он будет отвечать за художественный уровень оркестра, хора и вокальных педагогов, участвовать в планировании репертуара и прослушиваниях на ключевые позиции. По условиям контракта, Бычков также будет дирижировать двумя оперными постановками и шестью симфоническими концертами в каждом сезоне на протяжении четырех лет действия контракта.

Бычков вступит в должность после большой реконструкции театра. После сезона 2026/27 сцену Пале Гарнье закроют, а Опера Бастилии планирует остановку примерно с 2030 года на два сезона. Бычков считает, что это может стать шансом усилить симфоническую работу оркестра на фоне сокращения количества постановок.

Семен Бычков родился в Ленинграде в еврейской семье в 1952 году. Его родной дядя – американский дирижёр Якова Крейцберга, его прапрадед был дирижёром в Одесской опере. Бычков покинул СССР в 1974 году и в 1983 году стал гражданином США. Возглавлял Симфонический оркестр Гранд-Рапидс, был главным приглашённым дирижёром Филармонического оркестра Баффало, возглавлял Оркестр Парижа и оперный фестиваль "Флорентийский музыкальный май". Затем возглавил Симфонический оркестр Кёльнского радио. С 2018 года избран главным дирижёром Чешского филармонического оркестра.

Дирижирует произведениями европейских романтиков, русских композиторов и современных мастеров (Лучано Берио и др.).

В дискографии Бычкова — более 40 CD и DVD. На них записаны симфонии Брамса, Малера, Шостаковича, сочинения Барбера, Берио, Берлиоза, Бизе, Бруха, Вагнера, Верди, Вольфа, Дютийе, Масканьи, Мендельсона, Мийо, Моцарта, Онеггера, Прокофьева, Пуленка, Равеля, Рахманинова, Россини, Стравинского, Франка, Чайковского, Р.Штрауса, Элгара и др.

Запись оперы Р. Штрауса «Дафна» в 2006 году получила престижную премию ECHO Klassik в номинации «Лучшая оперная запись года».

Запись Бычковым 5-й симфонии Шостаковича с оркестром Берлинской филармонии стала обладателем премии Belgian Caecilia Award и была признана «Записью года» в рейтинге Stereo Review. А «Евгений Онегин» (с Orchestre de Paris) включен в число 30 лучших оперных записей за всю историю звукозаписи. Семён Бычков и оркестр WDR являются активными пропагандистами русской музыки.

В июне 2009 года Бычков и Оркестр Западногерманского радио участвовали в IV Фестивале симфонических оркестров мира в Москве (в программе концерта — Симфония № 2 Шумана и «Альпийская симфония» Р. Штрауса).