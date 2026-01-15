Baltijas balss logotype
«Жрите!» В России население готовят к деградации страны - российский режиссёр 1 1087

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма - такие примеры для подражания "скармливают" русской молодежи

Кадр из фильма - такие примеры для подражания "скармливают" русской молодежи

Российский режиссёр Александр Пасечник (1978 года рождения) написал эмоциональный пост в Telegram - он сравнил советское и российское кино и сделал неутешительные выводы насчет образов, через которые воспитывают молодежь. Кино СССР воплощало идеал доброты, а кино путинской России - деградацию, считает режиссер.

Российский режиссёр Александр Пасечник пишет, цитата:

"Российский "Кинопоиск" поставил на первое место в рейтинге лучших российских сериалов за последние годы «Слово пацана. Кровь на асфальте». Для меня это звучит как приговор русскому кинематографу. Страна Пушкина и Гоголя, Шукшина и Тарковского скатилась до уровня гопников и криминальной субкультуры. Больше воспевать нечего, гордится нечем.

Кинематограф конечно является зеркальным отражением общества, но только отчасти. Если мы говорим о кино как об искусстве, а не как о коммерческом продукте, то оно должно, просто обязано - смягчать сердца людей, призывать к добру, показывать положительные примеры. Кино без нравственной идеи превращается в орудие по расчеловечиванию!

Именно расчеловечиванием и занимается Жора Крыжовников, успешный режиссер современной России, со своими «Горько» и «Слово пацана». Зрительский успех - теперь главное мерило искусства. Ради этого можно любое г🎬но размазать по тарелке и приподнести потребителю контента: Жрите, Господа!

Что больше всего меня возмущает в таких фильмах? Во-первых, преобладание в современном российском кино историй, где показана деградация личности, а не её восхождение. Во вторых, оправдание зла. Вроде как авторы сериала «Слово пацана» в финале зло осуждают, но это постоянное смакование черноты, трэша, низости приучает зрителя к тому, что так и надо, что так было и будет всегда. В любом случае, зритель во время просмотра влюбляется и сопереживает именно ТАКОМУ герою. И образ его в таком виде и его поступки для зрителя - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ и являются примером для подражания.

Гоголь в попытке показать нравственное перерождение Чичикова надорвался и сжег второй том Мертвых душ. Но гениальный писатель хотя бы ставил такую задачу. Невероятно сложную творческую задачу. Этим же занимался Достоевский, например в романе «Идиот», показав нравственный образ князя Мышкина.

В Советском кино появилась плеяда актеров, которые сумели убедительно воплотить Идеал своего поколения.* Это и Вячеслав Тихонов, и Юрий Соломин, и Смоктуновский, и Никулин, и Шукшин, и Папанов.

Именно за это мы и любим советские кино - за доброту и глубину образов. За стремление к Идеалу. Именно поэтому кинематограф СССР стал великим и его знает весь мир.

"Слово пацана" - это деградация завернутая в привлекательную обложку. Вместо взросления и возмужания мальчика, нам показывают его моральное падение. Происходит череда духовных подмен в головах у молодого поколения. Зло стало привлекательным, обаятельным. Оно романтизировано и уже не кажется таким отвратительным. Урки, воры и бандиты стали героями нашего времени. А государство тем временем стыдливо замазывает курящих людей на экране. Так и хочется напомнить слова из Евангелия: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!»

PS. Да, я очень внимательно смотрел все серии до конца. А теперь давайте, расскажите мне кинорежиссеру по образованию, что я ошибаюсь и вообще «не смотрел, но осуждаю». Впрочем, это лишь мое сугубо личное мнение. Кому нравится - кушайте дальше."

Читайте по теме: "Россия проиграла военно-политическую игру, о чем нам не докладывают"

#кино #режиссер #кинематограф #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    15-го января

    Слово пацана после 5 минут просмотра вызвало рвотный рефлекс на совдепию и отключило телевизор.

    6
    3

Видео