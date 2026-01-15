Екатерина Семенова (65), исполнительница хита «Чтоб не пил, не курил» и участница «Рождественских встреч» 90-х, вспоминает Аллу Пугачеву без восторга. Несмотря на благодарность за приглашения, она избегала близкого общения с Примадонной — та вела себя высокомерно.

Семенова никогда первой не здоровалась с Пугачевой, поскольку неоднократно видела, как примадонна грубо отшивает поклонников за простое «здравствуйте» — непечатно посылая их подальше даже за «здрасьте».

Рядом с Пугачевой ей всегда было некомфортно: «Пугачева как-то спросила меня: „Чего ты ко мне никогда в гости не приезжаешь? Все же ездят, у меня клево!“ А я не стремилась. Не то чтобы ее боялась. Но мне в ее компании всегда было некомфортно. Разные мы».

Семенова не понимает отъезда Пугачевой из России, где у той было все. Она считает заявления Пугачевой неуважительными к поклонникам и предсказывает: статус звезды не дает права оскорблять несогласных. «Нет такой профессии на Земле, которая позволяла бы оскорблять других людей... Вы с какими глазами сюда вернетесь, столько дерьма вылив на нашу страну? С другой стороны, наверное, с обычными. Как уехали, так и приехали», — заключила Семенова.

16 сентября 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации включило Максима Галкина, выступившего против вторжения России на Украину, в список физических лиц — «иностранных агентов», и через два дня, 18 сентября, Пугачёва в Инстаграме попросила российские власти признать её «иностранным агентом» вслед за мужем. 10 октября 2022 года опубликовала пост в Инстаграме, в котором сообщила, что уехала из России в Израиль. Ныне живет на Кипре, имеет недвижимость в Болгарии.