Киану Ривз устроил романтическое свидание на катке у Рокфеллер-центра для Александры Грант 0 232

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Киану Ривз организовал необычное зимнее свидание для своей возлюбленной, художницы Александры Грант, арендовав каток у рождественской ёлки возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Пара провела вечер на льду вдвоём, наслаждаясь атмосферой праздника и уединением в одном из самых популярных мест города.

О подробностях вечера Александра Грант рассказала в своих социальных сетях. По её словам, сюрприз состоялся после одного из показов спектакля «В ожидании Годо» (Waiting for Godot), в котором Ривз задействован на Бродвее. Художница призналась, что долгое время не вставала на коньки и поначалу чувствовала себя неуверенно, однако свидание подарило ей яркие эмоции и стало выходом из зоны комфорта. Публикация сопровождалась совместными фотографиями пары на льду, сделанными на фоне праздничной иллюминации.

Как отмечают западные СМИ, подобные публичные жесты со стороны Ривза остаются редкими: актёр предпочитает не афишировать личную жизнь, несмотря на высокий интерес со стороны поклонников и прессы. Тем не менее отношения с Александрой Грант он не скрывает — пара официально вышла в свет вместе в 2019 году, хотя знакомы они с 2011 года. Тогда Грант работала над иллюстрациями к книге Ривза Ode to Happiness.

Ранее в медиа и социальных сетях появлялись слухи о возможной свадьбе пары, однако Александра Грант публично опровергла эту информацию. Киану Ривз никогда не состоял в браке. В прошлом актёр пережил трагические события в личной жизни: в 2001 году в автокатастрофе погибла его возлюбленная Дженнифер Сайм, а за два года до этого их дочь родилась мёртвой.

источник

#социальные сети #Киану Ривз #Нью-Йорк #знаменитости #романтика
