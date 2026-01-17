Бруклин Бекхэм продолжает отдаляться от семьи. Недавно парень открыл канал для связи, который лишь унизил его близких.

Старший из четверых детей Бекхэмов настоял на том, чтобы Дэвид и Виктория связывались с ним только через его адвокатов, а точнее – взаимодействие теперь будет происходить исключительно между их юридическими командами из Schillings и Harbottle & Lewis. Представители Бруклина уже направили официальное письмо чете с требованием прекратить любые прямые контакты с ним. Кроме того, бывший футболист, модель, а ныне футблогер запретил родным упоминать его в публичных заявлениях и отмечать на фотографиях в личных микроблогах.

К слову, незадолго до Рождества 26-летний наследник знаменитой четы заблокировал отца, мать и двоих младших братьев, Ромео и Круза, в социальных сетях. Обиженного парня задело за живое то, что Виктория поставила «лайк» под его очередным кулинарным видео, что привело к призывам поклонников помириться с близкими.

«Это неправда. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына… Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными... как и я», — ранее сетовал Круз в беседе с подписчиками.

Эта странная вражда началась после публичных заявлений Виктории и Дэвида о супруге первенца Николе Пельтц. Бекхэмы утверждали, что невестка «контролирует» их сына, который превратился в «заложника». Однако если положить руку на сердце, то история конфликта отражает суть непростых отношений Виктории и Николы, которые так и не сумели найти общий язык. К слову, в 2022 году девушка пошла к алтарю в платье не от Бекхэм, а от Valentino...