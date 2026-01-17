Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

26-летний Бруклин Бэкхем поссорился с родителями из-за любимой жены 1 418

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старший сын знаменитого футболиста явно отстает от отца по физической форме.

Старший сын знаменитого футболиста явно отстает от отца по физической форме.

Дэвид и Виктория не могут найти с сыном общего языка.

Бруклин Бекхэм продолжает отдаляться от семьи. Недавно парень открыл канал для связи, который лишь унизил его близких.

Старший из четверых детей Бекхэмов настоял на том, чтобы Дэвид и Виктория связывались с ним только через его адвокатов, а точнее – взаимодействие теперь будет происходить исключительно между их юридическими командами из Schillings и Harbottle & Lewis. Представители Бруклина уже направили официальное письмо чете с требованием прекратить любые прямые контакты с ним. Кроме того, бывший футболист, модель, а ныне футблогер запретил родным упоминать его в публичных заявлениях и отмечать на фотографиях в личных микроблогах.

К слову, незадолго до Рождества 26-летний наследник знаменитой четы заблокировал отца, мать и двоих младших братьев, Ромео и Круза, в социальных сетях. Обиженного парня задело за живое то, что Виктория поставила «лайк» под его очередным кулинарным видео, что привело к призывам поклонников помириться с близкими.

«Это неправда. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына… Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными... как и я», — ранее сетовал Круз в беседе с подписчиками.

Эта странная вражда началась после публичных заявлений Виктории и Дэвида о супруге первенца Николе Пельтц. Бекхэмы утверждали, что невестка «контролирует» их сына, который превратился в «заложника». Однако если положить руку на сердце, то история конфликта отражает суть непростых отношений Виктории и Николы, которые так и не сумели найти общий язык. К слову, в 2022 году девушка пошла к алтарю в платье не от Бекхэм, а от Valentino...

Читайте нас также:
#социальные сети #знаменитости #Виктория Бэкхем #личные отношения #родители и дети #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Да уж избалованные дебилы

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как научиться быстро засыпать: советы сомнолога
Изображение к статье: Прекрасные животные и старнные здания. Иконка видео
Изображение к статье: Белорусских монахинь в ЕС обвинили в шпионаже в пользу России
Изображение к статье: Ученые дали ответ о связи употребления парацетамола и аутизма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео