Певец Киркоров потребовал в гримерку бутерброды с докторской колбасой и зефир 0 432

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Филипп Бедросович в мечтах о вкусняшках.

Филипп Бедросович в мечтах о вкусняшках.

фицианты рассказали, что Киркоров любит заказывать вареники с российским сыром и клубникой.

58-летний российский музыкант снова на коне. После похорон отца и затянувшегося больничного артист готовится к грандиозному юбилею, который он отпразднует в 2027 году.

Наступивший 2026 год Примадонн отечественной эстрады считает генеральной репетицией. В следующем году Филиппу Киркорову стукнет 60, о чем он говорит с гордостью и без каких-либо сожалений. «Готовлю что-то особенное. А пока решил сделать генеральную репетицию юбилея на больших концертах в Live Арене в 2026 году — собрать все самые знаковые хиты за 40 лет в одно шоу. Посмотреть на некоторые песни по-новому», - поделился планами Киркоров, ранее высказавшийся о внебрачной дочери.

На вопрос журналистов о райдере, Филипп Бедросович ответил без обиняков. По словам бывшего супруга Аллы Пугачевой, перед концертом он предпочитает не налегать на деликатесы и алкоголь, а иначе качество, заявленного шоу может сильно пострадать.

Список требований артиста, если говорить о еде и напитках, предельно лаконичен. Скромные запросы легенды наверняка удивят любимчика всех женщин Стаса Михайлова, который помимо кефира желает видеть в гримерке черную икру, мясную и рыбную нарезки, а также коньяк Hennessy, шампанское Ruinart Blanc de Blanc или Rose.

«Мой райдер по сравнению с некоторыми понтами моих коллег — просто цветочки. Что в нем должно быть? Бутерброды обязательно — с колбасой докторской, сыром, зефирчиком. Я перед концертом не могу есть. Должен выйти на сцену голодный. Именно так артист должен выступать — это закон», — поделился Филипп Киркоров в свежем интервью.

Надо сказать, в еде Киркоров не особо привередлив: он и сам довольно часто говорит об этом, упоминая, что с удовольствием пробует блюда высокой кухни, когда есть такая возможность, но и периодически балуется фаст-фудом. Поскольку плотный график репетиций, съемок и выступлений артиста очень редко позволяет проводить время в дорогих ресторанах, часто Киркорову приходится есть буквально «на бегу», а среди любимых блюд он называет довольно привычные домашние кушанья, которые, уверены, частенько подают к обеду практически в каждой обычной семье.

В Сочи есть вареничная, которую однажды Филипп Киркоров облюбовал, и с тех пор посещает, когда есть такая возможность. Поначалу работники заведения были шокированы и польщены визитом певца, но со временем звездный артист стал посещать кафе постоянно – очень уж вкусные здесь подавали вареники. Официанты рассказали, что Киркоров любит заказывать вареники с российским сыром и клубникой, а еще часто выбирает в меню картошку с грибами, сосиски в тесте и пирожки с картошкой.

Любимый десерт знаменитого артиста – обычные пончики с сахарной пудрой, приготовленные по простому советскому рецепту Кроме вареников Киркоров любит, когда дома готовят картошку с грибами, запеченную в духовке с сыром и чесноком, свиные рёбра с болгарским перцем, любит грибной суп и обычный куриный суп-лапшу. Ну и борщ, конечно, тоже.

А любимый десерт Киркорова – это самые обычные пончики, посыпанные сахарной пудрой, приготовленные по простому советскому рецепту. Помимо пончиков, певец обожает торт «Наполеон» и мороженое.

#звезды #интервью #музыка #рестораны #кулинария #юбилей #Филипп Киркоров #еда
Видео