Ученые дали ответ о связи употребления парацетамола и аутизма 0 223

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые дали ответ о связи употребления парацетамола и аутизма
ФОТО: Global Look Press

Lancet: употребление парацетамола не связано с риском развития аутизма.

Ученые провели исследование и дали ответ, есть ли связь между употреблением беременными женщинами парацетамола и риском появления аутизма у их детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet.

В результате сказано, что на сегодняшний день, при приеме беременными парацетамола в соответствии с инструкцией, роста вероятности возникновения расстройства аутического спектра, синдрома дефицита внимания и гиперактивности или умственной отсталости у детей нет.

Однако в конце августа 2025 года вышел метаанализ, показавший, что у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, РАС или СДВГ диагностируют в среднем на 20 процентов чаще, хотя и с большим доверительным интервалом. Однако точных данных не приводилось.

#медицина #беременность #аутизм #дети
