Поворот в скандале: команда готова отказаться от организации концерта имени Паулса

Дата публикации: 29.01.2026
ФОТО: LETA

Организаторы скандального концерта «Manai dzimtenei» (Моей родине) заявили порталу Santa.lv, что готовы отказаться от проведения этого праздничного мероприятия и передать организацию масштабного события людям, которым доверяет сам маэстро Раймонд Паулс.

«Хорошо задуманное мероприятие по непонятным для нас причинам столкнулось с сопротивлением», – поясняют организаторы.

«В настоящий момент маэстро Раймонд Паулс дистанцировался от концерта, и мы не можем не уважать позицию этого уважаемого всеми нами артиста», – заявила команда, которая более года работала над подготовкой концерта «Праздник песни Моей родине».

Хотя еще во вторник, 27 января, представитель организаторов Янис Кирсис заявлял в СМИ о намерении всё же провести концерт и параллельно выяснить, кто стал источником всех интриг («Кто что сказал Паулсу»), уже в среду команда Кирсиса сообщила, что готова отказаться от дальнейшей работы над мероприятием.

«Желая сохранить задуманное празднование, мы готовы отказаться от возможной прибыли от мероприятия и направить её на цели, определённые маэстро. Также мы готовы привлечь к организации концерта рекомендованных маэстро профессионалов и членов его семьи, если это поможет восстановить доверие», – говорится в заявлении.

«Мы призываем маэстро и его представителей к прямому разговору – диалогу без публичных упреков и без интерпретаций посредников, чтобы найти решение, которое позволит сохранить праздник для 13 000 певцов и слушателей, готовящихся прийти в Межапарк. Мы открыты для всех решений. И если это единственный выход, мы готовы отказаться от организации мероприятия и передать его другим организаторам, выбранным маэстро, чтобы не разочаровать хоровых певцов, дирижёров и всех, кто уже вложил время, труд и средства в реализацию этого события».

В среду во второй половине дня было сообщено, что главные дирижёры хоров из регионов приняли решение не продолжать подготовку к этому празднику. Также от участия в концерте отказались несколько известных музыкантов.

Одновременно главные дирижёры подчёркивают, что, уважая желание певцов, в концертные программы этого года будут включены хоровые произведения Паулса в честь его 90-летия.

Кроме того, дирижёры призывают Кабинет министров, Министерство культуры и Рижскую думу найти возможность организовать большой концерт сводного хора в рамках Праздника песни, чтобы обеспечить непрерывность процесса и деятельности хоров.

Организаторы мероприятия также приняли решение изменить название концерта «Manai dzimtenei», исключив из него имя маэстро. Изначально концерт носил название «Праздник песен Раймонда Паулса Моей родине».

Как пояснил художественный руководитель концерта, композитор Янис Кирсис, это связано с публично выраженными сомнениями Паулса в отношении праздника. При этом содержание, идея и художественная концепция мероприятия останутся без изменений.

В начале этой недели представители по связям с общественностью композитора сообщили, что маэстро вновь дистанцировался от хорового концерта, ранее названного его именем, и обратился к адвокату. Паулс повторно подчеркнул, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображения или товарного знака в этом проекте.

Проведение концерта «Manai dzimtenei» запланировано на 11 июля 2026 года в Межапарке и должно было стать посвящением 90-летнему юбилею Паулса. На участие в концерте уже зарегистрировались более 13 000 певцов из Латвии и диаспоры.

Santa.lv

#Латвия #музыка #Раймонд Паулс #организация #отказ
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
