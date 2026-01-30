На кинофестивале «Сандэнс» в Юте Натали Портман представила свой фильм «Галерист» и выразила разочарование по поводу низкого числа женщин среди номинантов «Оскара» в категории «Лучший режиссер».

«Многие из лучших фильмов этого года сняты женщинами, но они остаются незамеченными», — заявила 44-летняя актриса. Единственной женщиной среди номинантов стала Хлоя Чжао («Гамнет»), в то время как остальные — мужчины: Джош Сафди, Пол Томас Андерсон, Йоахим Триер и Райан Куглер.

Портман отметила, что женщины сталкиваются с трудностями на каждом этапе создания фильма: от финансирования до участия в фестивалях. «Даже когда фильм выходит на большой экран, он часто не получает должного внимания. Нам предстоит еще много работы», — добавила актриса.

