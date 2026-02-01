Baltijas balss logotype
52-летний Цискаридзе вдруг заговорил о свадьбе 0 609

Lifenews
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Николай Максимович умеет удивлять.

Николай Максимович умеет удивлять.

Подсанкционный артист внезапно улучшил настроение.

Народный артист России Николай Цискаридзе, недавно отметивший 52-летие, снова дал повод говорить о личной жизни. На этот раз — из-за короткой публикации в личном блоге, которая моментально разошлась по соцсетям.

Ранее артист не раз подчеркивал, что не видит себя в роли женатого человека. В прошлых интервью он объяснял это тем, что семейный опыт, который он наблюдал в ближайшем окружении, надолго отбил желание идти к официальным отношениям.

Теперь ситуация выглядит иначе. Цискаридзе разместил ироничную цитату композитора Карла Вебера о браке.

Подписчики восприняли ее как прозрачный сигнал и начали обсуждать возможные перемены в жизни знаменитого танцовщика и педагога.

Дополнительное внимание привлекло и другое наблюдение фанатов: в последнее время артист, по их словам, стал заметно чаще появляться в хорошем настроении. Официальных подтверждений перемен он не давал, но обсуждения в Сети уже пошли по привычному сценарию — от версии о возлюбленной до разговоров о возможной свадьбе.

В марте 2014 года Цискаридзе поддержал аннексию Крыма Россией, подписал обращение деятелей культуры России в поддержку аннексии.

В декабре 2017 года стал членом инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина в президенты. В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на четвётрый срок президентских выборах 18 марта 2018 года.

В 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина на пятый срок.

За оправдание войны России против Украины находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

#артист #свадьба #соцсети #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
