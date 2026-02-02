Baltijas balss logotype
Губин назвал себя ужаснейшим человеком 0 274

Lifenews
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Губин назвал себя ужаснейшим человеком
ФОТО: Global Look Press

Певец Андрей Губин объяснил, почему он считает себя ужаснейшим человеком.

Певец Андрей Губин рассказал о том, почему считает себя «ужаснейшим человеком». Звезда нулевых признался, что не может жить ни с кем вместе и строить серьезные отношения.

«Я встречаюсь, общаюсь, но на серьезные отношения не готов. Невнимательность, бытовые моменты — мне есть, за что ругать себя. Иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы» — заявил автор хита «Мальчик-бродяга».

Также Губин добавил, что подобный период в его жизни уже случался ранее и тогда продлился несколько лет.

Читайте нас также:
#музыка #отношения #певец #эмоции #самооценка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео